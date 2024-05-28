«В течение первых 72 часов». Куда обращаться с укусом клеща?

Екатерина Забенько, СТВ: Обнаружил клеща на себе – куда обращаться, особенно если он уже делает свое дело?

40 парков, 23 городских пляжа, около полусотни зон отдыха, из них 27 живописных троп, а станет еще больше уже этим летом. Это особенно востребовано минчанами в наш любимый теплый сезон. Насколько безопасно скрываться от солнца в тени деревьев и спасаться прохладой в траве, как обрабатываются территории от насекомых и что делать, если поняли, что на прогулке компанию вам решил составить клещ? Где искать лучшие локации для наслаждения погодой и природой, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Если клещ присосался все-таки, значит, необходимо обратиться в организации здравоохранения для удаления клеща либо удалить клеща самостоятельно. Когда клеща достали, место укуса необходимо обработать какими-то спиртосодержащими средствами. Необходимо обратиться в амбулаторно-поликлиническое учреждение к врачу-инфекционисту или врачу-терапевту, чтобы они назначили профилактическое лечение. Это, как правило, назначается антибиотик, который необходимо принять в течение первых 72 часов после присасывания клеща. Это важно, потому что это как раз тот период, когда может развиться заболевание, которое наиболее распространено после укусов клещей – это болезнь Лайма или Лайм-боррелиоз. В лабораторию клеща сдавать необязательно в этом случае, единственное исключение – это когда есть противопоказания к применению препаратов, которые назначит доктор. В таком случае уже необходимо клеща доставить в лабораторию, где его исследуют и дадут заключение, есть необходимость дальше какие-то мероприятия проводить или нет.

Екатерина Забенько:

Куда бежать, потому что часто происходит это на выходных, когда у людей есть возможность подальше куда-то поехать? Что лучше: поликлиника или стационар? Куда в первую очередь лучше бежать?

Григорий Гетюк:

Можно обратиться в любое учреждение здравоохранения, желательно, конечно, в поликлинику по месту жительства. Если это выходной – воскресенье, то в любой стационар города Минска, там окажут специализированную помощь.

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