Зелёные зоны и лесопарковые участки. Что нельзя делать на территории, обработанной от клещей?

40 парков, 23 городских пляжа, около полусотни зон отдыха, из них 27 живописных троп, а станет еще больше уже этим летом. Это особенно востребовано минчанами в наш любимый теплый сезон. Благоустройству в столице уделяется особое внимание, проводятся конкурсы на лучший объект, оцениваются работы, проделанные для того, чтобы у жителей столицы остались самые лучшие воспоминания о лете. Насколько безопасно скрываться от солнца в тени деревьев и спасаться прохладой в траве, как обрабатываются территории от насекомых и что делать, если поняли, что на прогулке компанию вам решил составить клещ? Где искать лучшие локации для наслаждения погодой и природой, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Насколько эффективно это [обработка территории от клещей – прим. ред.] и безопасно для здоровья людей? Какие используются для этого препараты или средства?

Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Препараты используются только те, которые имеют удостоверение государственной регистрации, то есть которые прошли исследования. Препараты используются третьего-четвертого класса опасности, то есть это умерено опасные либо малоопасные. Хочу отметить, что к каждому препарату инструкция разрабатывается, и работы проводятся только в соответствии с ней. Как правило, в течение трех дней после обработки запрещается посещать территории, на которых провели обработку. Поскольку действие препарата сохраняется на протяжении до полутора месяцев, сбор ягод и грибов, если вы знаете, что участок обработан, то полтора месяца не допускается. Екатерина Забенько:

Как это узнать, кстати, есть какие-то опознавательные знаки? Григорий Гетюк:

Субъекты хозяйствования, за которыми закреплены территории, как раз организовывают эту работу и информируют при необходимости население о проведении работ на тех или иных участках.