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Зелёные зоны и лесопарковые участки. Что нельзя делать на территории, обработанной от клещей?

27 мая 2024 19:27
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40 парков, 23 городских пляжа, около полусотни зон отдыха, из них 27 живописных троп, а станет еще больше уже этим летом. Это особенно востребовано минчанами в наш любимый теплый сезон. Благоустройству в столице уделяется особое внимание, проводятся конкурсы на лучший объект, оцениваются работы, проделанные для того, чтобы у жителей столицы остались самые лучшие воспоминания о лете. Насколько безопасно скрываться от солнца в тени деревьев и спасаться прохладой в траве, как обрабатываются территории от насекомых и что делать, если поняли, что на прогулке компанию вам решил составить клещ? Где искать лучшие локации для наслаждения погодой и природой, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Насколько эффективно это [обработка территории от клещей – прим. ред.] и безопасно для здоровья людей? Какие используются для этого препараты или средства?

Зелёные зоны и лесопарковые участки. Что нельзя делать на территории, обработанной от клещей?-1

Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Препараты используются только те, которые имеют удостоверение государственной регистрации, то есть которые прошли исследования. Препараты используются третьего-четвертого класса опасности, то есть это умерено опасные либо малоопасные. Хочу отметить, что к каждому препарату инструкция разрабатывается, и работы проводятся только в соответствии с ней. Как правило, в течение трех дней после обработки запрещается посещать территории, на которых провели обработку. Поскольку действие препарата сохраняется на протяжении до полутора месяцев, сбор ягод и грибов, если вы знаете, что участок обработан, то полтора месяца не допускается.

Екатерина Забенько:
Как это узнать, кстати, есть какие-то опознавательные знаки?

Григорий Гетюк:
Субъекты хозяйствования, за которыми закреплены территории, как раз организовывают эту работу и информируют при необходимости население о проведении работ на тех или иных участках.

Зелёные зоны и лесопарковые участки. Что нельзя делать на территории, обработанной от клещей?-4

Екатерина Забенько:
То есть при желании, в принципе, каждый человек может узнать, как давно обрабатывалась эта территория для того, чтобы понимать насколько безопасно это место?

Григорий Гетюк:
Да, в основном в городе Минске обрабатываются зеленые зоны, лесопарковые участки, поэтому чаще всего это территории «Минскзеленстроя» либо Минского лесопаркового хозяйства.

«Ведется статистика». Насколько жители Минска защищены от клещей – подробнее здесь.

# Укусы клещей # общество # Екатерина Забенько # Григорий Гетюк

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