«Ведётся статистика». Насколько жители Минска защищены от клещей?
40 парков, 23 городских пляжа, около полусотни зон отдыха, из них 27 живописных троп, а станет еще больше уже этим летом. Это особенно востребовано минчанами в наш любимый теплый сезон. Насколько безопасно скрываться от солнца в тени деревьев и спасаться прохладой в траве, как обрабатываются территории от насекомых и что делать, если поняли, что на прогулке компанию вам решил составить клещ? Где искать лучшие локации для наслаждения погодой и природой, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Как показывает практика и то, что касается отзывов минчан, действительно ли меньше жалоб на укусы или попытки укусить клещей в тех районах, которые обработаны?
Николай Строк, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:
Если взять статистику 2023 года, 1200 жителей Фрунзенского района обратились с укусами клеща. На территории Фрунзенского района не более двух десятков, то есть оставшаяся часть встретилась с этим клещом вне Фрунзенского района – это на даче, в деревне, лесу.
Екатерина Забенько:
То есть, Григорий Викторович, можно говорить действительно об эффективности тех препаратов, которые используются? То есть в городе нападение клещей на людей существенно меньше, чем за городом?
Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Да, за городом, конечно, больше. Мы также отмечаем, что в целом по городу ведется статистика, что больше люди как раз таки подвергаются укусам клещей за пределами города, когда посещают свои садово-дачные участки, лесные массивы за пределами города либо какие-то иные зоны, которые не предназначены для массового отдыха людей.
Зеленые зоны и лесопарковые участки. Что нельзя делать на территории, обработанной от клещей – подробнее здесь.