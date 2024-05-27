«Ведётся статистика». Насколько жители Минска защищены от клещей?

40 парков, 23 городских пляжа, около полусотни зон отдыха, из них 27 живописных троп, а станет еще больше уже этим летом. Это особенно востребовано минчанами в наш любимый теплый сезон. Насколько безопасно скрываться от солнца в тени деревьев и спасаться прохладой в траве, как обрабатываются территории от насекомых и что делать, если поняли, что на прогулке компанию вам решил составить клещ? Где искать лучшие локации для наслаждения погодой и природой, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Как показывает практика и то, что касается отзывов минчан, действительно ли меньше жалоб на укусы или попытки укусить клещей в тех районах, которые обработаны?