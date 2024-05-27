Прямой эфир

«Ведётся статистика». Насколько жители Минска защищены от клещей?

27 мая 2024 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

40 парков, 23 городских пляжа, около полусотни зон отдыха, из них 27 живописных троп, а станет еще больше уже этим летом. Это особенно востребовано минчанами в наш любимый теплый сезон. Насколько безопасно скрываться от солнца в тени деревьев и спасаться прохладой в траве, как обрабатываются территории от насекомых и что делать, если поняли, что на прогулке компанию вам решил составить клещ? Где искать лучшие локации для наслаждения погодой и природой, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Как показывает практика и то, что касается отзывов минчан, действительно ли меньше жалоб на укусы или попытки укусить клещей в тех районах, которые обработаны?

«Ведётся статистика». Насколько жители Минска защищены от клещей?-1

Николай Строк, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:
Если взять статистику 2023 года, 1200 жителей Фрунзенского района обратились с укусами клеща. На территории Фрунзенского района не более двух десятков, то есть оставшаяся часть встретилась с этим клещом вне Фрунзенского района – это на даче, в деревне, лесу.

Екатерина Забенько:
То есть, Григорий Викторович, можно говорить действительно об эффективности тех препаратов, которые используются? То есть в городе нападение клещей на людей существенно меньше, чем за городом?

«Ведётся статистика». Насколько жители Минска защищены от клещей?-4

Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Да, за городом, конечно, больше. Мы также отмечаем, что в целом по городу ведется статистика, что больше люди как раз таки подвергаются укусам клещей за пределами города, когда посещают свои садово-дачные участки, лесные массивы за пределами города либо какие-то иные зоны, которые не предназначены для массового отдыха людей.

Зеленые зоны и лесопарковые участки. Что нельзя делать на территории, обработанной от клещей – подробнее здесь.

# Укусы клещей # общество # Екатерина Забенько # Николай Строк # Григорий Гетюк

Другие новости рубрики

Все новости
Зелёные зоны и лесопарковые участки. Что нельзя делать на территории, обработанной от клещей?
27 мая 2024 19:27

Зелёные зоны и лесопарковые участки. Что нельзя делать на территории, обработанной от клещей?

Сдать ЦЭ и ЦТ на 100! Как справились школьники и были ли нарушения на вступительной кампании?
27 мая 2024 18:58

Сдать ЦЭ и ЦТ на 100! Как справились школьники и были ли нарушения на вступительной кампании?

Представительная власть в Беларуси – что изменилось? Промежуточные итоги работы подводят депутаты
27 мая 2024 18:30

Представительная власть в Беларуси – что изменилось? Промежуточные итоги работы подводят депутаты

«Запрос на спокойную жизнь». Почему среди депутатов много полковников и генералов?
27 мая 2024 18:05

«Запрос на спокойную жизнь». Почему среди депутатов много полковников и генералов?

Санэпидемслужба исследовала пробы воды из открытых водоёмов Минской области – результаты
27 мая 2024 18:04

Санэпидемслужба исследовала пробы воды из открытых водоёмов Минской области – результаты

«Майский вальс» – как выпускники готовятся к последнему школьному танцу для конкурса?
27 мая 2024 17:53

«Майский вальс» – как выпускники готовятся к последнему школьному танцу для конкурса?

В Молодечно 14-15 июня пройдёт национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
27 мая 2024 17:45

В Молодечно 14-15 июня пройдёт национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Билборды с портретами героев ВОВ установлены на остановках общественного транспорта в Минске
27 мая 2024 17:45

Билборды с портретами героев ВОВ установлены на остановках общественного транспорта в Минске

Гайдукевич развеял миф про изоляцию Беларуси: Европа от нас не закрывается
27 мая 2024 17:41

Гайдукевич развеял миф про изоляцию Беларуси: Европа от нас не закрывается

Второй этап выборов в Молодёжный совет при Мингорсовете прошёл в Московском районе
27 мая 2024 17:25

Второй этап выборов в Молодёжный совет при Мингорсовете прошёл в Московском районе

Кухарев обсудил вопросы сотрудничества с делегацией из Никарагуа
27 мая 2024 17:24

Кухарев обсудил вопросы сотрудничества с делегацией из Никарагуа

«Разница есть» – Ирина Довгало рассказала об изменениях в работе ВНС
27 мая 2024 17:11

«Разница есть» – Ирина Довгало рассказала об изменениях в работе ВНС