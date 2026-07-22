Хоккейный клуб «Брест» выиграл первый спарринг нового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обновленный коллектив Сергея Стася в родных стенах не оставил шансов «Лиде» – 3:0. Хозяева ударно провели вторую треть, отличившись дважды. Шайбы на счет записали Станислав Кучкин и Артем Никитич. Последний отличился в большинстве. А перед финальной сиреной тот же Никитич оформил дубль. Последовавший следом овертайм остался за «рыцарями», а в буллитах фортуна благоволила «Бресту». В еще одной товарищеской встрече «Славутич» перебросал «Витебск» – 3:2.