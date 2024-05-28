Яйца по-флорентийски. Шеф-повар рассказал рецепт простого завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим яйца по-флорентийски. Для этого блюда нам понадобятся куриные яйца, шпинат свежий, сливки для взбивания, твердый сыр, чеснок, хлеб и растительное масло.

Приступаем к приготовлению. Яйца по-флорентийски – это слегка измененный рецепт яиц бенедикт. Сейчас мы будем нарезать чеснок, он понадобится, чтобы припустить шпинат, придать ему дополнительный вкус. Нужно нарезать очень мелко чеснок. Шпинат практически не имеет ни вкуса, не аромата, поэтому нам понадобится чеснок и свежемолотый черный перец.

Припускаем шпинат. Шпинат подготовлен, сейчас нам понадобятся сливки. Нужно их взбить. Берем 100 граммов сливок и взбиваем их.

Берем три куриных яйца. Вбиваем их сверху на шпинат. Яйца по-флорентийски можно готовить как и порционно, так и на несколько персон сразу. Мы готовим на несколько персон.

Сверху – немного черного молотого перца. Выкладываем сливки – можно на желток, можно на белок. Сверху натираем твердый сыр.