Прямой эфир

Яйца по-флорентийски. Шеф-повар рассказал рецепт простого завтрака

28 мая 2024 12:27
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим яйца по-флорентийски. Для этого блюда нам понадобятся куриные яйца, шпинат свежий, сливки для взбивания, твердый сыр, чеснок, хлеб и растительное масло.

Яйца по-флорентийски. Шеф-повар рассказал рецепт простого завтрака-1

Приступаем к приготовлению. Яйца по-флорентийски – это слегка измененный рецепт яиц бенедикт. Сейчас мы будем нарезать чеснок, он понадобится, чтобы припустить шпинат, придать ему дополнительный вкус. Нужно нарезать очень мелко чеснок. Шпинат практически не имеет ни вкуса, не аромата, поэтому нам понадобится чеснок и свежемолотый черный перец.

Яйца по-флорентийски. Шеф-повар рассказал рецепт простого завтрака-4

Припускаем шпинат. Шпинат подготовлен, сейчас нам понадобятся сливки. Нужно их взбить. Берем 100 граммов сливок и взбиваем их.

Яйца по-флорентийски. Шеф-повар рассказал рецепт простого завтрака-7

Берем три куриных яйца. Вбиваем их сверху на шпинат. Яйца по-флорентийски можно готовить как и порционно, так и на несколько персон сразу. Мы готовим на несколько персон.

Яйца по-флорентийски. Шеф-повар рассказал рецепт простого завтрака-10

Сверху – немного черного молотого перца. Выкладываем сливки – можно на желток, можно на белок. Сверху натираем твердый сыр.

Яйца по-флорентийски. Шеф-повар рассказал рецепт простого завтрака-13

Блюдо практически готово. Осталось поставить его в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Осталось добавить хлеб. Хлеб по желанию можно обжарить на оливковом масле либо просто посушить на сковороде.

# Рецепты # общество

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