Станция Шумилино – одна из старейших в Беларуси! Вот какие известные деятели там побывали

В учредителях были крупные лондонские и рижские промышленники. 17 октября 1866-го известный инженер, первый министр путей сообщения Российской империи Петр Мельников телеграфировал царю: «В 9 часов 30 минут открыто движение на участке Полоцк-Витебск протяженностью 242 версты». Тогда отправился шипящий паровоз с тремя вагонами. Интересно, что обслуживали станцию немцы, а перевозили в основном транзитные грузы от Витебска к Двинску (ныне Даугавпилс).

Татьяна Кирпиченко, методист Шумилинского районного учебно-методического кабинета:

Был здесь сам император Николай II. Перед своим отречением от престола, именно из этого здания 3 марта 1917 года он отправил телеграмму своему брату, великому князю Михаилу Александровичу, в пользу которого он и отрекался. А затем уже поезд императора проследовал через станцию в его могилевскую ставку. Станция – это единственный архитектурный экземпляр, который сохранился практически нетронутым после войны. Собственно и здание, и пакгауз, который мы видим рядом со зданием вокзала. Все остальные здания в поселке были разрушены.