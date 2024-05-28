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Станция Шумилино – одна из старейших в Беларуси! Вот какие известные деятели там побывали

28 мая 2024 12:38
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Станция Шумилино – одна из старейших в Беларуси! Ее построили в 1866-м на Динабурго-Витебской железной дороге, которая позднее стала Риго-Орловской, рассказали в программе «Путевка BY». 

Станция Шумилино – одна из старейших в Беларуси! Вот какие известные деятели там побывали-1

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В учредителях были крупные лондонские и рижские промышленники. 17 октября 1866-го известный инженер, первый министр путей сообщения Российской империи Петр Мельников телеграфировал царю: «В 9 часов 30 минут открыто движение на участке Полоцк-Витебск протяженностью 242 версты». Тогда отправился шипящий паровоз с тремя вагонами. Интересно, что обслуживали станцию немцы, а перевозили в основном транзитные грузы от Витебска к Двинску (ныне Даугавпилс).

Станция Шумилино – одна из старейших в Беларуси! Вот какие известные деятели там побывали-4

Татьяна Кирпиченко, методист Шумилинского районного учебно-методического кабинета:
Был здесь сам император Николай II. Перед своим отречением от престола, именно из этого здания 3 марта 1917 года он отправил телеграмму своему брату, великому князю Михаилу Александровичу, в пользу которого он и отрекался. А затем уже поезд императора проследовал через станцию в его могилевскую ставку. Станция – это единственный архитектурный экземпляр, который сохранился практически нетронутым после войны. Собственно и здание, и пакгауз, который мы видим рядом со зданием вокзала. Все остальные здания в поселке были разрушены.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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