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«Первые 20 операций по трансплантации я провёл в одних и тех туфлях». Руммо рассказал про приметы врачей

29 сентября 2019 18:02
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Врач откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: 
У врачей есть какие-то традиции или суеверия, и есть ли они у Вас?

«Первые 20 операций по трансплантации я провёл в одних и тех туфлях». Руммо рассказал про приметы врачей-1

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Конечно, мы, как и все люди, обращаем внимание на какие-то мелочи, на какие-то знаки, на какие-то предсуществующие важному событию вещи и потом пытаемся порой сделать именно так.

Первые 20 операций по трансплантации я провёл в одних и тех туфлях. Не знаю, почему я так сделал. Они до сих пор хранятся у меня в кабинете. Решил я их не выбрасывать почему-то – счастливые, фартовые. Всё было хорошо – операции прошли успешно, пациенты поправились.

Вот есть какой-то знак. Но прошло уже 11 лет, и как минимум 9 из них я эти туфли не ношу.

# Врачи Беларуси # общество # Олег Руммо

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