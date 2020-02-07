В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко

Новости Беларуси. Беларусь провожает в последний путь своего знаменитого режиссера Бориса Луценко. Гражданская панихида пройдет 7 февраля в Театре имени Горького и начнется ровно в полдень.
Новости Беларуси. Беларусь провожает в последний путь своего знаменитого режиссера Бориса Луценко. Гражданская панихида пройдет 7 февраля в Театре имени Горького и начнется ровно в полдень.
Борис Луценко скончался на 83 году жизни. Большую часть своей творческой карьеры режиссер посвятил Горьковскому театру. Самые знаменитые его работы – «Макбет», «Гамлет» и «Ревизор». За них он был удостоен государственных и зарубежных премий.
Борис Луценко – заслуженный деятель искусств БССР, народный артист Беларуси, лауреат премии Президента «За духовное возрождение». Он также был академиком Международной академии театра. Последнее время Борис Луценко мало появлялся на публике, он тяжело болел.
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