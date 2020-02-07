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В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко

07 февраля 2020 07:23
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Новости Беларуси. Беларусь провожает в последний путь своего знаменитого режиссера Бориса Луценко. Гражданская панихида пройдет 7 февраля в Театре имени Горького и начнется ровно в полдень.

В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко-1

Борис Луценко скончался на 83 году жизни. Большую часть своей творческой карьеры режиссер посвятил Горьковскому театру. Самые знаменитые его работы – «Макбет», «Гамлет» и «Ревизор». За них он был удостоен государственных и зарубежных премий. 

В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко-4

Борис Луценко – заслуженный деятель искусств БССР, народный артист Беларуси, лауреат премии Президента «За духовное возрождение». Он также был академиком Международной академии театра. Последнее время Борис Луценко мало появлялся на публике, он тяжело болел.  

Пинигин о Борисе Луценко: «Ён хросны бацька майго лёсу» (читать далее).  

В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко-7

В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко-9

# Некролог # общество # Борис Луценко # Фотофакт

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