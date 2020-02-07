В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко

Новости Беларуси. Беларусь провожает в последний путь своего знаменитого режиссера Бориса Луценко. Гражданская панихида пройдет 7 февраля в Театре имени Горького и начнется ровно в полдень.

Борис Луценко скончался на 83 году жизни. Большую часть своей творческой карьеры режиссер посвятил Горьковскому театру. Самые знаменитые его работы – «Макбет», «Гамлет» и «Ревизор». За них он был удостоен государственных и зарубежных премий.