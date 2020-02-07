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Григорий Рапота на книжной выставке: «Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий»

07 февраля 2020 07:01
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Новости Беларуси. Тысячи уникальных книг и десятки воодушевляющих мероприятий и встреч. Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжает свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Григорий Рапота на книжной выставке: «Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий»-1

В 2020 году почетный гость выставки – Россия, а центральный экспонент – Соединенные Штаты Америки. Так вот, программу нового дня можно начать именно с российского национального стенда. Здесь пройдет мастер-класс «Как выпустить книгу: от регистрации до первой покупки». Речь о пути автора: от регистрации до первых прочтений и отзывов. А также, как правильно преподносить информацию о книге, чтобы ее не пропустил читатель. 

Григорий Рапота на книжной выставке: «Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий»-4

В 13:30 начнется презентация книг Елены Микульчик «Смак беларускай кухні» и «Кухня эпохи Наполеона». Затем на польском стенде состоится встреча с писательницей Катажиной Ририх-Карчиньской – автором книги «Лапуховае поле».

Григорий Рапота на книжной выставке: «Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий»-7

Естественно, будет там и автограф-сессия. А издательство «Время» ждет всех на презентациях сразу двух книг трех белорусских авторов.

Григорий Рапота на книжной выставке: «Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий»-10

Григорий Рапота на книжной выставке: «Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий»-12

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий. Сама по себе природа явления такова, что люди тянутся друг к другу. Они хотят получить для себя какой-то новый опыт.

Минская международная книжная выставка-ярмарка традиционно проходит на проспекте Победителей, 14.

# Книги # общество # Григорий Рапота # Фотофакт

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