Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?

Новости Беларуси. В Борисове впервые в Беларуси внедрили систему оплаты проезда в транспорте по QR-коду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый такой автобус вышел на маршрут 6 февраля. Инновацию (а приложение «Оплати» полностью белорусская разработка) тестируют также в Гомеле и Витебске. В планах компании-разработчика применить ее по всей стране. Что же изменится для пассажиров? И как технически это происходит? Дмитрий Боярович – продолжит тему.

В два клика. Оплата проезда в общественном транспорте теперь стала быстрее и удобнее. Сервис, который пока только тестируют в соседних странах, появился в Беларуси. Автобус с такой инновацией впервые показали журналистам.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Чтобы оплатить проезд в общественном транспорте, теперь не нужно покупать бумажный талончик. Да и валидаторов в автобусе нет. Все, что необходимо, – навести смартфон через приложение на QR-код для оплаты. И готово!

Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. Здесь есть вся информация: его номер (а также – транспортного средства), дата и время покупки. И конечно же – цена. С QR-кодом – уникальным – работает и контролер. На его смартфоне отображается статус документа, который предъявляет ему пассажир во время контроля.

Кирилл Талейко, заместитель директора LWO по техническим вопросам:

Мне нужно по просьбе кондуктора отсканировать этот QR на бейдже. И мы видим, что наш билет проверен, и что он действует. Действует билет от момента покупки до момента достижения конечной остановки автобуса.

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:

Транзакции безопасны, поскольку само приложение построено на белорусском варианте криптозащиты. Каждая транзакция шифруется. Она безопасна с точки зрения сохранения денег и сохранения активов, которые вы приобретаете, будь то сертификаты, будь то билеты на проезд.

Борисов стал первым, внедрившим систему. И это неслучайно: город – самый большой в Минской области. К тому же здесь удобная транспортная инфраструктура. Пока оплату по QR-коду принимают автобусы, курсирующие по 4-м маршрутам. В планах транспортников – значительно увеличить их число.

Геннадий Денгалёв, председатель Борисовского районного исполнительного комитета:

Мы протестируем эту систему. Посмотрим, какие минусы есть. С разработчиками доработаем это. А дальше – все автобусы, которые обслуживают город Борисов и пригородные маршруты – все должны работать с такой формой оплаты.

Такая система выгодна и для перевозчика. Ему не нужно тратить деньги на заказ бумажных билетов, покупать валидаторы в автобус. Впрочем, бизнес давно оценил преимущества приложения «Оплати». Его разработала компания LWO. Сервис универсален и позволяет совершать комплекс операций по QR-коду.

Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики Беларуси:

Данная система (для бизнеса, например) снижает стоимость эквайринга на 1%. Если это 1% (а в прошлом году в стране было порядка 15 миллиардов долларов оплачено по платежным картам) – 1% сэкономили – это 150 миллионов долларов в год для страны.