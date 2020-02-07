«Ён будаваў усё жыццё наш беларускі тэатр». Коллеги, ученики и поклонники простились с Борисом Луценко

Новости Беларуси. Театральный мир простился с режиссёром Борисом Луценко. Народный артист Беларуси ушёл на 83-м году жизни после тяжёлой болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борис Иванович поставил больше сотни спектаклей, в том числе и за рубежом. Поистине театральным домом для него стал Русский драматический.





Именно на сцене горьковского он поставил свои самые известные спектакли «Макбет», «Гамлет», «Трёхгрошовая опера». Выходил на сцену и сам в легендарной постановке «Он и она». А телезрителям запомнился экранизацией купаловского «Раскiданага гнязда».

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В родном театре с гениальным режиссёром 7 февраля прощались коллеги, ученики и просто поклонники его таланта. Об одном из самых одарённых и неоднозначных мастеров сцены говорят не иначе как «ушла эпоха...».





Дэвид Разумов, актёр Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Преподавал у нас на курсе режиссуры в Академии искусств. Он был очень неоднозначным человеком. Каждое занятие он учил чему-то новому. Борис Иванович нам говорил, всегда нужно идти от сердца.





Геннадий Давыдько, председатель общественного объединения «Белая Русь»:

Борис Иванович Луценко принадлежит к золотому поколению белорусской интеллигенции. Это имя вписано золотыми буквами в историю нашей культуры.

Последняя наша встреча была в музее, на экспозиции, и Борис Иванович поразил меня тем, что, несмотря на видимую уже слабость в теле, в нём была мощная пружина какая-то, сильный голос, он ясно выражал мысли, твёрдый взгляд.

Алексей Дударев, драматург:

З яго пастаянна нейкія ідэі выхлёстваліся, ён нешта новае прапаноўваў заўсёды. Я некалькі разоў думаў: адкуль у цябе столькі энергіі? Ён будаваў усё жыццё наш беларускі тэатр. Ён яго збудаваў.