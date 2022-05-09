Первый парад в честь победы над нацистской Германией провели в 1945 году. Как это было?

Впервые масштабно победу над нацистской Германией во Второй мировой войне в СССР отметили парадом 24 июня 1945 года. Он состоялся на Красной площади в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые масштабно победу над нацистской Германией во Второй мировой войне в СССР отметили парадом 24 июня 1945 года. Он состоялся на Красной площади в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затем у этой традиции был перерыв. Широко отмечать вновь День Победы в Советском Союзе стали в 1965-м. Традицию парадов в Москве возобновил Леонид Брежнев, когда отмечалось 20-летие Победы над фашистами.
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