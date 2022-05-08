Александр Лукашенко: «С герба и флага мы сняли серп и молот. Да, это было моё предложение»

Наши флаг и герб отражают все периоды истории. Начиная свой независимый путь, из прошлого мы взяли самое лучшее, оставили задел на будущее и ничего не забыли.

Новости Беларуси. Белорусы 8 мая чествуют государственные символы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им быть мы сказали в мае 1995-го на референдуме, позже было решено в каждое второе воскресенье мая отмечать День герба и флага.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ведь сохранили красный и белый цвет. Белый цвет – это чистота, чистота нашего народа. Красный цвет – наша борьба за независимость, это цвет наших побед, в том числе и в последней Великой Отечественной войне. Мы добавили сюда зеленый цвет, который был последние годы характерен нашей символике. Это цвет жизни, это цвет миролюбия. Поэтому все наши победы зиждутся на нашем желании быть независимыми и трудиться, честно трудиться на своей земле.

Посмотрите на орнамент. Это мечты и чаяния наших людей. Это белорусские традиции. И мы это воплотили в наших символах. Так что мы здесь забыли? Что мы здесь не отразили? И это тоже в пользу нынешней символики. Но самое главное, эту символику принял наш народ. И никто не скажет, что там кто-то кого-то давил, не было возможности тогда давить, власть совсем не такая была у Президента. И тогда я внес на референдум одну и вторую символику – пусть народ определится. И народ определился. И это больше чем закон. Народ определился, и никакая кучка отпрысков коллаборационистов и предателей сегодня не могут изменить это решение.

Как вы видите, с герба и флага мы сняли серп и молот. Да, это было мое предложение. Началась новая эпоха, новая эра, и не только рабочие и крестьяне (а серп и молот это олицетворял) приступили к строительству нашей новой страны. Началась новейшая история. Появились новые предприниматели. Я не говорю о разного рода жуликах, которых сегодня хватает, есть честные, искренние предприниматели, которые нацелены на защиту своей страны и строительство новой Беларуси. Интеллигенция. В серпе и молоте это не было отражено. Поэтому сняли эти символы. Но честно вам скажу: мне не предложили, я не придумал ничего взамен, поэтому оставили такой флаг. Может быть, наши дети и внуки, может быть, вы, молодежь, придумаете что-то новое и привнесете изменения в эту символику, о чем я только что сказал.

На гербе также нет серпа и молота. Долго мы думали о том, а что вместо них в лучах восходящего солнца на фоне планеты должно быть? И тогда я предложил: не придумали ничего нового – давайте границы нашей страны. Потому что в лучах солнца на этом маленьком шарике появилось новое независимое государство. В этом суть этих границ.

Лукашенко: «Сегодня точат ножи, шашки и сабли в соседнем государстве. И мечтают оттяпать полстраны» – подробнее здесь.

И по традиции суверенной и независимой Беларуси представители ее молодого поколения принесли клятву на площади Государственного флага. Символично и то, что во время церемонии шел майский теплый дождь. Это, как известно, добрый знак. Тем более, что непогода не напугала, а напротив – лишь добавила уюта.