В связи со смертью Фиделя Кастро в посольстве Кубы в Минске на протяжении недели будет открыта книга соболезнований

Новости Беларуси. Книгу соболезнований открыли в Посольстве Кубы в Беларуси. 28 ноябряя и на протяжение всей недели любой желающий может выразить слова поддержки кубинскому народу в связи со смертью Фиделя Кастро. Книга доступна с 9 до 13 и с 14 до 18 часов.

Херардо Суарес Альварес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь:

Несомненно, Куба и весь мир потеряли великого лидера, которого знала история. Кубинский народ не только переживает сейчас боль от потери великого лидера. Своим уходом Фидель Кастро оставил пример, которому может следовать наш народ. Это человек, который жил и боролся, сражаясь за справедливые дела всего мира. Его пример, его борьба за права и справедливые дела останутся в истории всего человечества.

Геннадий Ладысев, член руководства Белорусского объединения воинов-интернационалистов кубинцев:

Знаю и помню этого человека. Это был человек необычайного дарования, обаяния. Я имел счастье присутствовать на многих митингах, где он выступал как оратор. Без Фиделя трудно себе представить историческое развитие последних 50 лет. Он пользовался колоссальным авторитетом, любовью своего народа.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Я убежден, что Фидель оставил мощнейшее теоретическое и практическое наследие, которое сегодня является не только достоянием кубинского народа и достоянием международного коммунистического движения, но оно является достоянием всего прогрессивного человечества. Тот путь, который выбрал кубинский народ, путь построения социалистического государства, справедливого, этот путь верный и он будет продолжен.

Хосе Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Процессы, которые сейчас проходят в нашем регионе, это процессы за свободу. Их начал в свое врем Фидель. Мы продолжаем бороться за свободу. И придет момент, когда мы победим.

К зданию диппредставительства в эти дни идут многие белорусы. Наши граждане и иностранцы, проживающие здесь, в дань памяти Фиделю Кастро оставляют живые цветы.

На Кубе продолжается 9-дневный траур. Сегодня жители и гости Острова Свободы отдадут почести команданте. По решению специальной комиссии урна с его прахом будет выставлена в мемориальном комплексе на Площади революции в Гаване. Согласно воле Фиделя Кастро его тело было кремировано. 4 декабря пепел захоронят в городе Сантьяго-де- Куба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.