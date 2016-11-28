Вино, шоколад и кофе вместо красок: могилевский художник создает уникальные картины

Новости Беларуси. Кофе, шоколад и вино вместо красок. Могилевский художник-портретист Мирон Щудло использует эти материалы в своих картинах.

Сейчас в необычной коллекции более 10 произведений. Например, портрет своей матери мастер написал с помощью кофе и шоколада. Оттенки получились благодаря сочетанию разных сортов. Некоторые портреты нарисованы красным вином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для получения темных и светлых тонов художник дает напитку отстояться. Холсты тоже сделаны из необычного материала. Это полиэфирное полотно, которое обычно используется в качестве подложки под ламинат или металлочерепицу. На таком материале, говорит художник, творить лучше всего.

Мирон Щудло, художник:

Писать вином или кофе даже дешевле, чем красками. Краски очень дорогие. В принципе, если хотя бы одна работа кому-то где-то понравится, я думаю, уже нормально. Я не претендую на ван Гога или кого-то другого. Делаю для себя, но все равно хочется показать людям.