Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 27 ноября: как говорить о СПИДе

Новости Беларуси. 1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом. Он был провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году в целях предотвращения распространения ВИЧ. В спектакле «Белый ангел с чёрными крыльями» по пьесе белорусского драматурга Дианы Балыко рассказывают о непростой судьбе женщины, которая была заражена ВИЧ. Как говорить о СПИДе, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Гости в студии:

Романия Скоморошко, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»

Олег Еремин, председатель координационного комитета Ассоциации некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД «БелСеть антиСПИД»

Сергей Кручинин, председатель экспертного совета информационной стратегии по ВИЧ/СПИД в Беларуси, психолог

Татьяна Мигаль, заместитель начальника Главного управления организации медицинской помощи – начальник отдела специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Светлана Боровская, Посол доброй воли ЮНЭЙДС в Беларуси