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Неделя белорусской кухни в Минске: участие в акции примут более 100 объектов общепита

28 ноября 2016 13:06
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Новости Беларуси. Семь дней «со вкусом»! В Минске стартовал национальный гастрономический марафон – Неделя белорусской кухни. В преддверии Нового года столичные кафе и рестораны обновили меню традиционными, исконно белорусскими блюдами.

Мероприятие проходит в Минске уже в 12-ый раз. И, как показывает практика, на запах драников и творожников в минские кафе гурманы съезжаются со всего мира. На этот раз любителей вкусно покушать ждет масса гастрономических открытий из исторических кулинарных книг. Организаторы обещают не только широкий ассортимент блюд, но и демократичные цены.

В неделе белорусской кухни участвуют больше сотни объектов общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Еда # Яна Гурская

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