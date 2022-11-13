В свои 95 она ходит в тренажёрный зал. Рассказываем историю бабули, которая всю жизнь в движении
Новости Беларуси. На неделе мы решили посмотреть на золотой возраст не только через призму доходов и расходов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О жизни тех, кому трижды за 20, – репортаж Кристины Протосовицкой.
Эти пенсионеры дадут фору каждому. Зачем бабушки и дедушки из Пружан встречаются трижды в неделю?
Ее узнаешь по хрупкому телосложению и искренней улыбке. В свои 95 лет Галина Немцева оставляет позади коллег по возрасту. Ее день начинается в 5 утра с тибетской зарядки еще в кровати, затем пешая прогулка до парка и место встречи изменить нельзя – знаменитый Пружанский палацик.
Галина Немцева, жительница Пружан:
Любуюсь городом. Знаете, такая красота. Нет ни машин. Хлебные машины в основном и скорая только идут. Никого-никого, тихо, спокойно. Город очень чистый, хороший. Одна живу, одна все делаю. Дети прибегут – убегут. В этом, может, и заключается моя жизнь, что я ухаживаю за собой как могу.
Ни дня в жизни на месте. Она родилась на севере, в Архангельске, войну пережила в Челябинске, а затем по распределению попала в белорусский райцентр – 40 лет в сельском хозяйстве. После 55 лет Галина Константиновна создала формулу, где есть место только движению.
Первые 20 лет пенсии прошли в хоре, дальше – волонтерство и спорт. Вся навигация по городу (магазин, поликлиника, музей, аптека) пешеходом. В распоряжении активной пенсионерки тренажерный зал центра социального обслуживания, где занятия минимум 20 минут. Ведь предстоит еще успеть догнать четырехлетнего праправнука. Привыкла быть и в теме.
Галина Немцева:
Слушаю Александра Григорьевича. С 6 часов включаю радио. Я как экономист, я получаю пенсию и распределяю: сколько на жизнь, сколько детям на подарки и так далее. Поэтому я прихожу и смотрю. Цены есть цены. Меня лично устраивают. Живите мирно, спокойно. Чтобы небо было чистое. Вот как мы войну испытали, то это нам очень тяжело.
После смерти мужа стала для семьи чужой. Как сейчас живет бабушка, которую 1,5 года ни во что не ставили родные?