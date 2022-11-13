В свои 95 она ходит в тренажёрный зал. Рассказываем историю бабули, которая всю жизнь в движении

Новости Беларуси. На неделе мы решили посмотреть на золотой возраст не только через призму доходов и расходов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О жизни тех, кому трижды за 20, – репортаж Кристины Протосовицкой. Эти пенсионеры дадут фору каждому. Зачем бабушки и дедушки из Пружан встречаются трижды в неделю?

Ее узнаешь по хрупкому телосложению и искренней улыбке. В свои 95 лет Галина Немцева оставляет позади коллег по возрасту. Ее день начинается в 5 утра с тибетской зарядки еще в кровати, затем пешая прогулка до парка и место встречи изменить нельзя – знаменитый Пружанский палацик.

Галина Немцева, жительница Пружан:

Любуюсь городом. Знаете, такая красота. Нет ни машин. Хлебные машины в основном и скорая только идут. Никого-никого, тихо, спокойно. Город очень чистый, хороший. Одна живу, одна все делаю. Дети прибегут – убегут. В этом, может, и заключается моя жизнь, что я ухаживаю за собой как могу.

Ни дня в жизни на месте. Она родилась на севере, в Архангельске, войну пережила в Челябинске, а затем по распределению попала в белорусский райцентр – 40 лет в сельском хозяйстве. После 55 лет Галина Константиновна создала формулу, где есть место только движению.

Первые 20 лет пенсии прошли в хоре, дальше – волонтерство и спорт. Вся навигация по городу (магазин, поликлиника, музей, аптека) пешеходом. В распоряжении активной пенсионерки тренажерный зал центра социального обслуживания, где занятия минимум 20 минут. Ведь предстоит еще успеть догнать четырехлетнего праправнука. Привыкла быть и в теме.

Галина Немцева:

Слушаю Александра Григорьевича. С 6 часов включаю радио. Я как экономист, я получаю пенсию и распределяю: сколько на жизнь, сколько детям на подарки и так далее. Поэтому я прихожу и смотрю. Цены есть цены. Меня лично устраивают. Живите мирно, спокойно. Чтобы небо было чистое. Вот как мы войну испытали, то это нам очень тяжело.