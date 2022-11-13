После смерти мужа стала для семьи чужой. Как сейчас живёт бабушка, которую 1,5 года ни во что не ставили родные?

Новости Беларуси. На неделе мы решили посмотреть на золотой возраст не только через призму доходов и расходов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О жизни тех, кому трижды за 20, – репортаж Кристины Протосовицкой. Эти пенсионеры дадут фору каждому. Зачем бабушки и дедушки из Пружан встречаются трижды в неделю?

Каменецкий район, агрогородок Дмитровичи. Адрес дома, где точно знают, что такое война. Не по определению, а по атмосфере. Десять пожилых людей, каждый с непростой жизненной историей и простым желанием быть счастливыми. 1,5 года назад Ольга Николаевна потеряла любимого мужа, более 50 лет вместе. После среди своих, казалось бы, семейных оказалась чужой. Тяжелая болезнь, и жизнь с чистого листа начинается в доме совместного проживания.

Ольга Скалкович, постоялица дмитровичского дома совместного проживания:

Я тут стала просто человеком. Почувствовала как родная семья. 1,5 года просидела в такой нехорошей обстановке. Я просто людям всем благодарна, кто меня знает и видит. Я здесь не одна, я не брошена.

Новый формат социальной работы государства – дома совместного самостоятельного проживания. Для тех, кто по разным причинам остался один, это шанс обрести единомышленников.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Жизнь здесь мало чем отличается от домашней. Удобный диван, большой телевизор. А главное – чаепитие за большим дружным столом. Как можно об этом не мечтать?

Покупать продукты и лекарства, готовить, помогать с уборкой, организовывать досуг – дело за тремя социальными работниками. Меню обсуждают сообща на неделю.

Валентина Стряпко, постоялица дмитровичского дома совместного проживания:

Драники – пожалуйста! Не смотрят ни на время, ни на что. Я не то что хвалюсь, я честно говорю. Открыто, как ученик перед учителем. Наши работники мне как дочки. Я и называю дочкой, внучкой. Очень хорошо, такое отношение, вы не представляете.

Постояльцы сохраняют самостоятельность в своих решениях, сами распоряжаются пенсией. На помощниц и коммунальные услуги тратят порядка 80 рублей. Еще часть на продукты. В агрогородке в шаговой доступности магазин, аптека, почта, церковь. Еженедельно встречи с психологами, врачами и волонтерами.

Елена Шаблинская, директор Каменецкого территориального центра социального обслуживания населения:

Это новая форма предоставления социальных услуг. В Брестской области мы открывались третьи. Я так думаю, что мы самые большие по объемам предоставления данного вида услуг. Есть еще желающие, кто хочет к нам заселиться. У нас все впереди. В перспективе, может быть, что-то еще придумаем новое. У нас в районе созданы еще такие инновационные формы работы, как приемная семья, замещающая семья, родные люди, гостевые семьи. А это самая последняя форма.