В свои 23 он уже главный агроном и лучше всех разбирается в сельхозтехнике

Новости Беларуси. Молодые специалисты признаются, что каждый год – это не просто плюс к стажу, это действительно время практического опыта. Новые проблемы, новые вызовы, новые пути решения и новые победы – в этом вся соль сельского хозяйства.
Новости Беларуси. Молодые специалисты признаются, что каждый год – это не просто плюс к стажу, это действительно время практического опыта. Новые проблемы, новые вызовы, новые пути решения и новые победы – в этом вся соль сельского хозяйства.
«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле
С этим согласны и молодые специалисты Воложинского района. Тут недавние выпускники с агропрофилем тоже занимают топ-позиции. Например, Алексей Мишук в свои 23 уже главный инженер.
Алексей Мишук, главный инженер сельхозпредприятия «Судниковский»:
Работа такая, чтобы все на ходу было, чтобы все работало. Ответственность, конечно же, тоже. Ну и особенно, когда посевная, уборка, надо, чтобы вся техника была в строю.
Эта посевная для Алексея и его команды – третья. В техоркестре, которым дирижирует, более 20 единиц всевозможных агрегатов. Трактора, погрузчики, комбайны – его железная стихия.
Несмотря на то, что главный инженер намного младше своих подчиненных, им как руководителем, довольны. Из подслушанного вырисовывается портрет начальника: нос не задирает, к мнению старших прислушивается, а к профессиональным качествам – никаких вопросов.
Дмитрий Гришалевич, тракторист сельхозпредприятия «Судниковский»:
Он в технике все понимает, разбирается. Вот тут нюансы были с подшипниками – позвонил, привезли все, устранили неисправность, и дальше работаем.