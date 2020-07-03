В свои 23 он уже главный агроном и лучше всех разбирается в сельхозтехнике

Новости Беларуси. Молодые специалисты признаются, что каждый год – это не просто плюс к стажу, это действительно время практического опыта. Новые проблемы, новые вызовы, новые пути решения и новые победы – в этом вся соль сельского хозяйства.

«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле С этим согласны и молодые специалисты Воложинского района. Тут недавние выпускники с агропрофилем тоже занимают топ-позиции. Например, Алексей Мишук в свои 23 уже главный инженер.

Алексей Мишук, главный инженер сельхозпредприятия «Судниковский»:

Работа такая, чтобы все на ходу было, чтобы все работало. Ответственность, конечно же, тоже. Ну и особенно, когда посевная, уборка, надо, чтобы вся техника была в строю.

Эта посевная для Алексея и его команды – третья. В техоркестре, которым дирижирует, более 20 единиц всевозможных агрегатов. Трактора, погрузчики, комбайны – его железная стихия.

Несмотря на то, что главный инженер намного младше своих подчиненных, им как руководителем, довольны. Из подслушанного вырисовывается портрет начальника: нос не задирает, к мнению старших прислушивается, а к профессиональным качествам – никаких вопросов.