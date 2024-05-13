В Светлогорском районе стартовали поисковые работы в рамках акции «Беларусь помнит: эстафета памяти»

В Светлогорском районе дан старт первым полевым поисковым работам в рамках общенациональной акции «Беларусь помнит: эстафета памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось с митинга и возложения цветов к монументу «Багратион». Он был установлен 10 лет назад возле деревни Раковичи. Именно отсюда красноармейцы начали масштабное освобождение Беларуси. «Багратион» вошла в учебники как самая успешная наступательная операция XX века. В этой битве с обеих сторон участвовали 4 миллиона человек. Не обошлось без потерь. Известно, что погибли 180 тысяч советских солдат. Места захоронений некоторых из них и предстоит установить во время поисковых работ.

Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

Условия здесь, мы знаем из истории, были достаточно непростые. И, наверное, верх высшего полководческого искусства был проявлен тоже в большей степени на этом направлении, потому что это и преодоление преграды в виде болота, применение двойного огневого вала тоже было впервые использовано на этом направлении. Поэтому было принято решение первые работы начать в Гомельской области.