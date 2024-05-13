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В Светлогорском районе стартовали поисковые работы в рамках акции «Беларусь помнит: эстафета памяти»

13 мая 2024 10:39
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В Светлогорском районе дан старт первым полевым поисковым работам в рамках общенациональной акции «Беларусь помнит: эстафета памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Светлогорском районе стартовали поисковые работы в рамках акции «Беларусь помнит: эстафета памяти»-1

Все началось с митинга и возложения цветов к монументу «Багратион». Он был установлен 10 лет назад возле деревни Раковичи. Именно отсюда красноармейцы начали масштабное освобождение Беларуси. «Багратион» вошла в учебники как самая успешная наступательная операция XX века. В этой битве с обеих сторон участвовали 4 миллиона человек. Не обошлось без потерь. Известно, что погибли 180 тысяч советских солдат. Места захоронений некоторых из них и предстоит установить во время поисковых работ.

В Светлогорском районе стартовали поисковые работы в рамках акции «Беларусь помнит: эстафета памяти»-4

Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:
Условия здесь, мы знаем из истории, были достаточно непростые. И, наверное, верх высшего полководческого искусства был проявлен тоже в большей степени на этом направлении, потому что это и преодоление преграды в виде болота, применение двойного огневого вала тоже было впервые использовано на этом направлении. Поэтому было принято решение первые работы начать в Гомельской области.

В Светлогорском районе стартовали поисковые работы в рамках акции «Беларусь помнит: эстафета памяти»-7

В поиске останков погибших бойцов Красной армии принимают участие военнослужащие 52‑го отдельного специализированного поискового батальона. В помощь им направились и участники поисковых отрядов «Эстафета памяти», «Днепровский рубеж», «Бацькаўшчына» и «Звезда».

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Корнев

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