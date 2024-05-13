В Беларуси проходит проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия

В целях повышения готовности ядерных сил учения проводятся генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России. Маневры проходят на фоне резонансных заявлений западных лидеров о готовности направить свои вооруженные контингенты в Украину и наращивания военного присутствия НАТО в регионе. Все это вынуждает Беларусь совершенствовать уровень боевой готовности. Вблизи границ Союзного государства идут крупнейшие учения НАТО. В них задействовано более 90 тысяч военнослужащих и тысячи единиц вооружений и техники. Большую часть этих формирований Североатлантический альянс планирует оставить в восточных странах блока на постоянной основе.