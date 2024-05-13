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В Беларуси проходит проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия

13 мая 2024 10:31
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По распоряжению Президента Беларуси, Главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Лукашенко в стране проходит проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия-1

В целях повышения готовности ядерных сил учения проводятся генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России. Маневры проходят на фоне резонансных заявлений западных лидеров о готовности направить свои вооруженные контингенты в Украину и наращивания военного присутствия НАТО в регионе. Все это вынуждает Беларусь совершенствовать уровень боевой готовности. Вблизи границ Союзного государства идут крупнейшие учения НАТО. В них задействовано более 90 тысяч военнослужащих и тысячи единиц вооружений и техники. Большую часть этих формирований Североатлантический альянс планирует оставить в восточных странах блока на постоянной основе.

# Военные учения # общество # Александр Лукашенко

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