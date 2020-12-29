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В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус

29 декабря 2020 12:08
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Новости Беларуси. В Беларуси запустили производство материала, способного отфильтровать даже коронавирус. По поручению правительства на «СветлогорскХимволокно» налажен выпуск мелтблауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Нетканый материал из пропиленовых нитей способен задерживать частицы в десять раз меньше бактерии золотистого стафилококка.  

В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус-1

Мелтблаун используется в качестве барьерного слоя при выпуске одноразовых медицинских изделий, в частности в составе хирургических и процедурных масок. Таким образом, в Светлогорске теперь производится весь спектр материалов для изготовления медицинских масок и респираторов.  

Продолжит тему Александр Добриян.  

В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус-4

Наладить в стране производство стратегического в условиях пандемии мелтблауна – на решение этой задачи светлогорским химикам понадобилось всего шесть месяцев.  

В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус-7

Александр Добриян, корреспондент:  
На этой установке привычный всем полипропилен превращается в спасительный фильтрующий материал. Тончайшие нити, выдуваемые горячим воздухом, превращаются в непроходимый для бактерий и вирусов лабиринт.  

В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус-10

Размер пор этой искусственной паутины не превышает 0,3 микрона. Это, например, в десять раз меньше бактерии золотистого стафилококка. Однако, чтобы фильтровать еще и вирусы, у этого материала есть электростатический эффект.  

В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус-13

Сергей Ушак, и.о. заместителя главного инженера ОАО «СветлогорскХимволокно»:  
Способен притягивать мельчайшие частицы размером 0,2-0,3 микрона. Это как статика, как пыль, которая налипает на заряженные вещи. Заряд сохраняется достаточно длительное время – около года. Соответственно, сохраняются фильтрующие свойства.  

В Светлогорске запустили производство мелтблауна. Этот материал будут применять при выпуске медицинских масок

В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус-16

Эффект ловушки для вирусов обеспечил мелтблауну безупречную репутацию. Высокие барьерные свойства в этом материале сочетаются с гипоаллергенностью, воздухопроницаемостью и прочностью.  

В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус-19

Сфера применения – от различных фильтров и респираторов до одноразовых медицинских изделий, например в составе хирургических и процедурных масок.  

В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус-22

В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус-24

Теперь предприятие производит весь спектр материалов для изготовления медицинских масок и респираторов. Купить все в одном месте – уникальное предложение на рынке.  

В Светлогорске наладили производство материала для медицинских изделий. Он может задерживать даже коронавирус-27

На поставку мелтблауна уже заключены первые 10 контрактов. Прежде всего новый материал отправится к отечественным производителям. В 2021 году планируется расширить ассортимент за счет многослойного материала на его основе.   

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Добриян # Сергей Ушак # Оксана Куган # Николай Ганжа # Фотофакт

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