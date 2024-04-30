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Как научиться выходить из зоны дискомфорта и менять жизнь к лучшему? Мнение магистра психологии

30 апреля 2024 08:10
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Как безболезненного развернуть вектор судьбы в другую сторону? Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Северов, магистр психологии.

Юрий Царев, ведущий:
Говорят, чтобы что-то изменить, надо выйти из зоны комфорта. А есть люди, которые эту зону комфорта так и не нашли, постоянно находятся в зоне дискомфорта. Часто этот дискомфорт связан с рабочим местом. Что делать в такой ситуации?

Как научиться выходить из зоны дискомфорта и менять жизнь к лучшему? Мнение магистра психологии-1

Денис Северов, магистр психологии:
Здесь нужно понимать, в чем ядро этого дискомфорта. Это люди, которые вас окружают, или род деятельности. Возможно, какая-то мечта, которая не дает вам покоя. Если работа для вас – это лишь источник денег, то рано или поздно вы поймаете состояние стресса. Но если вы понимаете, что можете отыскать в работе что-то интересное и полезное, тогда стресс исключен. Мы можем испытать это состояние тогда, когда мы слишком вовлечены в работу. Одна из частых проблем в творческой профессии – человек не видит реализации своей работы. Работать в стол – худшее, что может быть.

Подробности в видео.

# Психология # общество # Денис Северов # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко

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