Как научиться выходить из зоны дискомфорта и менять жизнь к лучшему? Мнение магистра психологии

Юрий Царев, ведущий: Говорят, чтобы что-то изменить, надо выйти из зоны комфорта. А есть люди, которые эту зону комфорта так и не нашли, постоянно находятся в зоне дискомфорта. Часто этот дискомфорт связан с рабочим местом. Что делать в такой ситуации?

Денис Северов, магистр психологии:

Здесь нужно понимать, в чем ядро этого дискомфорта. Это люди, которые вас окружают, или род деятельности. Возможно, какая-то мечта, которая не дает вам покоя. Если работа для вас – это лишь источник денег, то рано или поздно вы поймаете состояние стресса. Но если вы понимаете, что можете отыскать в работе что-то интересное и полезное, тогда стресс исключен. Мы можем испытать это состояние тогда, когда мы слишком вовлечены в работу. Одна из частых проблем в творческой профессии – человек не видит реализации своей работы. Работать в стол – худшее, что может быть.