«Наш проект является уникальным». Рассказываем о людях, которые построили самый высокий мост Беларуси

Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр, к тому же определит стратегию его развития как минимум на ближайшие полвека. Сразу после открытия моста глава государства провел совещание на важные темы. Подробности у Виктории Ходосок.

Строить мосты он мечтал с детства. Павел Тарасов признается: еще мальчишкой заглядывался на расположенную неподалеку от дома в Рогачеве базу со строительной техникой. А потому целенаправленно поступил в БНТУ. После окончил магистратуру и теперь прикладывает руку ко всем важнейшим стройкам страны: за пять лет около двух десятков мостов, за каждый не стыдно. Но последние полтора года он трудился над уникальным сооружением в Гродно.

Павел Тарасов, мастер строительно-монтажных работ филиала МСУ-7 ОАО «Мостострой»:

При сборке моста были самыми интересными сборка, конечно же, металла, возведение металлических конструкций, опорные металлические части – вот мы видим, красиво возвели – металлические пролетные строения, навесная сборка. Возводилось это все, производилась укрупненная сборка на земле, затем это все стотонными кранами подавалось на высоту, где на подмостях наш коллектив производил сбор непосредственно пролетных строений.

Мост через Неман возводили по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране. Его не строили с нуля, а переделывали. В 1965 году над рекой под Гродно появился военный железнодорожный мост стратегического назначения. При Советском Союзе в разгар холодной войны планировалось, что по путям будет курсировать поезд-призрак с баллистическими континентальными ракетами – это малоизвестный факт. В 1990-е годы, после развала большой страны, мост утратил свое стратегическое назначение и последние 30 лет не использовался. И когда городу понадобилось строительство второго объездного кольца, самым логичным вариантом стала реконструкция ж/д моста под автомобильный.

Илья Бейма, главный инженер филиал МСУ-7 ОАО «Мостострой»:

Особенности тут как такие – рельеф местности. Сложные были подъездные пути, серпантины. Монтаж велся двумя кранами грузоподъемностью 100 тонн. Все сделали качественно, правильно, пролеты сомкнулись, берега сомкнулись. Наш проект является уникальным за счет вот этих металлических опор, за счет технологии, то, что для демонтажа существующего пролетного строения нам пришлось соорудить новый мост.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Восточный мост – самый высокий в стране – 32,5 метра над уровнем Немана. Эту важную конструкцию хотели открыть еще в середине июля, но мероприятию знатно помешала погода. В тот день в городе за 20 минут выпали почти две декадные нормы осадков. Склоны около моста были серьезно размыты дождем. Процесс перенесли на другие сроки. А тем временем строителям пришлось заниматься большими ремонтными работами, чтобы в дальнейшем подобных форс-мажоров не возникало. Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром» 6 августа в Гродно тоже дождливо. Благо, не так сильно. Тем не менее утром глава государства был на связи с губернатором Караником. В разговоре обсудили, проводить ли церемонию именно сегодня. И решение было принято – откладывать такое важное событие ну никак нельзя.

Сразу после глава государства отправился совещание в Гродненский облисполком. Без телекамер оно продолжалось около двух часов. Гродно – западный регион, до границ с Литвой и Польшей, которые демонстрируют в последнее время недружественную политику рукой подать. А события последних дней показывают куда более абсурдную картину. Но, как бы ни складывалась ситуация вокруг страны, однозначно сегодня надо быть сплоченными как никогда – это во-первых. А во-вторых, еще больше внимание уделять экономике страны. Ведь пока нас «душит» Запад санкциями, мы должны наращивать экспорт на других, более дружественных рынках. И с этим проблем точно нет и не будет: белорусское знают во многих странах и знают, как качественное и по хорошей цене.