Тяжелее всего с перфекционистами. Как распознать «токсичного» человека?

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с токсичным человеком. На что обратить внимание и как его распознать?

Мария Гутько, психолог медицинского центра:

Нельзя сказать, что человек токсичен, все-таки отношения с ним вызывает какое-то ощущение у нас не очень приятное, как раз-таки токсичное, что-то не так. Когда в нас закрадывается ощущение, что, пообщавшись с кем-то, нам плохо, мы тогда задумываемся, что не так.

Токсичное поведение проявляется по-разному: кто-то постоянно жалуется, кто-то критикует, а кто-то перфекционист до мозга костей. Выделяются даже типы токсичных людей. Мария Гутько:

Люди, которые любят поныть, жизнь-боль, им надо бесконечно жаловаться. Что с этим делать? Иногда их нужно просто пожалеть. Есть такой тип, как перфекционисты, это самый тяжелый тип отношений. Но если это руководитель в какой-то сфере, то с ним тяжело, но можно порадоваться, он подтянет квалификацию каждого сотрудника.

Как мы можем распознать токсичного человека, какие есть признаки и что делать, если токсичным человеком оказались вы? Первое – это манипуляции, второе – человек делит мир сугубо на черное и белое, у него либо все очень хорошо, либо очень плохо, такой человек стремится все контролировать и часто бывает раздраженным, может позвонить в неприемлемое время, сплетничает и говорит некорректные фразы, задевая чувства других.