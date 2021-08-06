«Интересно будет проехаться». Что говорят жители Гродно о новом мосте?

Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый путепровод позволит существенно разгрузить областной центр.

Новый мост – это однозначно про удобства. Теперь лишний раз в часы пик не придется стоять в длинных пробках.

– Может, разгрузит немного пробки в час пик. Мы еще на нем не были, не ездили. Проедемся, посмотрим.

– Интересно?

– Интересно будет проехаться, почему нет.