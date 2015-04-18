В субботнике в Беларуси приняли участие более 3 млн человек: заработанные средства пойдут на благие дела

Новости Беларуси. Во всех регионах Беларуси субботник стал днём добрых дел. В стране высаживали деревья, приводили в порядок парки и скверы, облагораживали воинские захоронения и мемориальные комплексы, потрудились на строительных объектах, помогали ветеранам. Заработано немало денежных средств, которые направят на благие цели.

Субботник у работников «Горревматодора» семь дней в неделю. Убирать, чистить, красить и мыть для них обычное дело. По одиннадцать часов в сутки, три через три Виктор Алексеевич вот уже более чем десять лет на своем месте. Наводить порядок сегодня ему помогает мэр города.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Настроение хорошее. Работники аппарата Мингорисполкома сегодня работают на мемориале «Тростенец». На знаковом месте для всех, наверное, жителей Беларуси и не только. Я надеюсь, что наша помощь будет весомой для строителей.

Активно поддерживает намерения столицы центральный регион. В Минской области на субботник вышли 400 тысяч жителей. На стройплощадке председатель Миноблисполкома. И уже летом здесь появится телятник на 700 голов.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Мы сегодня это сделаем за день. А обычно такая работа выполняется, конечно, бригадой меньшим количеством за недели две-три.

К 9 мая эти 70 саженцев сирени расцветут в Шклове. Символично, что именно этими цветами жители уже освобожденных белорусских городов встречали победителей.

Организаторы субботника в Гродненской области рассчитывают за день заработать и перечислить в общий фонд региона более 5 миллиардов рублей. Свой вклад в общее дело внес и премьер-министр Беларуси.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Важен сам факт того, что люди испытывают определенные потребность, желание быть участниками что-то такого общего, которое является добрым порывом чувств, добрым порывом определенных устремлений для того, чтобы поработать на общий результат.

Глава Администрации Президента Александр Косинец отправился с трудовым десантом на строительную площадку школы в столичном микрорайоне «Лебяжий». Здесь полным ходом идут отделочные работы и завершается благоустройство территории. Официальное открытие школы запланировано на 1 сентября.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Когда видите строящийся объект, а потом участвуете в его открытии, тоже вспоминаете, как вы проходили этими коридорами, какие они были.

С лопатой в руках и резиновых сапогах бетон заливает Михаил Мясникович. Такими темпами будущий терапевтический корпус 4-ой городской больницы встретит пациентов уже в конце 2016 года.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Всегда субботники были направлены на то, чтобы принимать участие в строительстве социально-значимых объектов.

Тем временем депутаты нижней палаты Парламента закладывают аллею в столичном парке Уго Чавеса.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень приятно, что в последнее время в субботниках принимает участие очень много молодежи, школьников.

Поддержать не только словом, но и делом всех трудящихся в этот день вышли акулы пера и мастера телевизионного жанра. Корреспонденты и ведущие СТВ сменили 18 апреля свое привычное амплуа и прямо с голубых экранов сошли на землю. В буквальном смысле.

Юлия Александрова, ведущая телеканала СТВ:

Когда я жила с моими родителями, мы каждый субботник выходили во двор и убирали.

За городом изрядно потрудиться пришлось и второй части трудового десанта СТВ. Вблизи деревни Средняя телевизионщики приводили в порядок братское захоронение партизан легендарной бригады «Штурмовая».

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Половина средств, заработанных на субботнике, будет направлена на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для оказания медицинской помощи детям, которые будут приобретены для всех регионов нашей страны. Вторая половина средств, заработанных на субботнике, останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома для реализации мероприятий, посвященных 70-летию Победы.

Элеонора Лутович, СТВ:

Ежегодно на субботниках белорусы зарабатывают миллиарды. Свой вклад в это святое дело может сделать каждый. Для этого достаточно лишь прийти на субботник, выбрать себе занятие по возможностям и по душе.