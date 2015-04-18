Республиканский субботник в Гродно собрал порядка 350 тысяч жителей региона

Новости Беларуси. Во всех регионах Беларуси субботник стал днём добрых дел. Так, в Гродно 18 апреля сажали деревья, очищали парки и скверы, облагораживали воинские захоронения и мемориальные комплексы. Подсчитано, что в Гродненской области 18 апреля трудилось порядка 350 тысяч жителей региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в субботнике в Беларуси приняли участие более 3 миллионов человек. И по оперативной информации, заработано около 61 миллиарда рублей. Средства будут направлены на благие цели.

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Половина средств, заработанных на субботнике, будет направлена на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для оказания медицинской помощи детям, которые будут приобретены для всех регионов нашей страны. Вторая половина средств, заработанных на субботнике, останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома для реализации мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и наведения порядка в летних оздоровительных лагерях.