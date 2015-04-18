Бикини-спуск: в Сибири почти 2 тысячи полуголых экстремалов скатились с горы
Новости России. Гости музыкального фестиваля на курорте Шерегеш в Кемеровской области приняли участие в экстремальном спуске.
По данным администрации горнолыжного курорта, 18 апреля с горы Зелёная массово скатились 1835 лыжников и сноубордистов, облаченных лишь в купальные костюмы.
Организаторы массового бикини-спуска уверены: это абсолютный рекорд. Они намерены зафиксировать достижение в Книге рекордов Гиннесса.
Алексей Камерзанов из Новосибирска, собственно, и решил воплотить экстремальную идею в жизнь. В этом деле он не новичок. В 2013 году в его акции – бикини-спуске в Шерегеше – поучаствовали более 500 отчаянных парней и девчонок в купальных костюмах.
18 апреля сибиряк решил переплюнуть самого себя, повторив акцию. Результат налицо – в этом году участников оказалось втрое больше.
Алексей Камерзанов, организатор:
«Книга Гиннесса» выдвигает четкие инструкции, чтобы рекорд был признан. Основные требования умещаются на трех листах А4, там расписано все: длина дистанции, где должны стоять камеры, как должны быть одеты люди, просто огромное количество деталей.
Самые популярные вопросы, которые задают сегодня Алексею в социальных сетях подписчики: не простудятся ли экстремалы и какая температура на улице сегодня?
В Шерегеше 15 градусов со знаком «плюс».
ivannikoff, запись в Instagram:
Великолепный весенний солнечный день! Спуск такого количества людей в купальниках одновременно, конечно, впечатлил. В этот раз не рискнул принять участие, но теперь твердо решил, что в следующем году – обязательно. Отличное логическое завершение сезона 2014-2015!