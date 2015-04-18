Бикини-спуск: в Сибири почти 2 тысячи полуголых экстремалов скатились с горы

Новости России. Гости музыкального фестиваля на курорте Шерегеш в Кемеровской области приняли участие в экстремальном спуске.



По данным администрации горнолыжного курорта, 18 апреля с горы Зелёная массово скатились 1835 лыжников и сноубордистов, облаченных лишь в купальные костюмы.





Организаторы массового бикини-спуска уверены: это абсолютный рекорд. Они намерены зафиксировать достижение в Книге рекордов Гиннесса.



Алексей Камерзанов из Новосибирска, собственно, и решил воплотить экстремальную идею в жизнь. В этом деле он не новичок. В 2013 году в его акции – бикини-спуске в Шерегеше – поучаствовали более 500 отчаянных парней и девчонок в купальных костюмах.