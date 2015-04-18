В Минске повременят с отключением отопления

Новости Беларуси. В Минске с отключением отопления повременят. Ранее планировалось, что уже 18 апреля батареи перестанут греть в жилом секторе. Это стало известно во время прямой телефонной линии в Мингорисполкоме. На прямую связь с населением по субботам выходят все районные администрации.

Татьяна Фрикина, житель Шклова:

Сегодня же суббота, да еще и субботник, и стирка, и готовить надо. Без воды никак. А тут приехали, быстро сделали ребята. Молодцы! Спасибо им.

В Витебский райисполком за три часа председателю поступило 14 звонков. Люди просили продлить автобусные маршруты, отремонтировать водонапорную башню. На большинство вопросов, озвученных во время прямой линии, сразу находили решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Фурашов, председатель Витебского райисполкома:

Каждый гражданин, который к нам обращается, даже если он обращается к нам за помощью, то он просто просит выслушать о тех нуждах, которые у него есть. И мы к каждому обращаемся с особым вниманием. И пытаемся отреагировать, даже если он не требует каких-то материальных вмешательств в его жизненную судьбу, то мы пытаемся отреагировать хотя бы словом или вниманием со стороны сельского Совета.