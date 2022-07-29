В студотрядах Минской области отработали 800 человек. Как проходят будни молодых вожатых в детских лагерях?

Новости Беларуси. В студенческих отрядах Минской области уже отработали 800 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Направления самые разные. Среди них – экологические, сервисные, строительные и медицинские.

В Несвижском районе на базе оздоровительного лагеря «Орленок» работает педагогический отряд. Со школьниками вожатые проводят танцевальные мастер-классы, спортивные соревнования, игры. Всего задействовано 13 педагогов. Некоторые приезжают не впервые. Для молодых учителей это прекрасный опыт общения с детьми и возможность реализовать свои творческие идеи.

Евгения Войтехович, командир студенческого педагогического отряда: Общение с детьми – это бесценно. Эти улыбки с утра, которые нас бодрят. Мы ночь, допустим, готовим какой-то конкурс, готовим сценарий. А вот утром это «здравствуйте!» и эти улыбки. Они воодушевляют нас больше, чем кофе бодрит.

Наталья Кулик, директор оздоровительного лагеря «Орленок»:

Молодые педагоги всегда привлекают наших детей, потому что они всегда полны инициативы, они на одной волне вместе с детьми. Поэтому им очень легко найти общий язык.

Всего в Минской области за лето 2022-го планируют трудоустроить 2 800 ребят.