20 тонн арбузов со средним весом 8 кг собрали в Смолевичском районе

Новости Беларуси. 20 тонн арбузов собрали в сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро» Смолевичского района. Урожай превзошел ожидания в два раза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 20 тонн арбузов собрали в сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро» Смолевичского района. Урожай превзошел ожидания в два раза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В хозяйстве под эту культуру выделили 80 соток, посадили пять тысяч семян бахчевых. Плоды полосатой ягоды растут в теплице в максимально комфортных условиях. Отсюда и впечатляющий результат – средняя масса арбуза около восьми килограмм, рекордсмен бахчи весит 21 килограмм.
Владислав Шабанов, начальник тепличного комбината сельхозпредприятия «Озерицкий- Агро»:
Выборка арбуза производится ориентировочно два-три раза в неделю. Когда два, когда три. Если пасмурная погода стояла, дождливая, то мы два раза выбираем. Если солнечная погода, то они быстрее зреют. И, естественно, девчата выбирают. Начали мы с июля. А уже ликвидация культуры будет в августе. Уже все до конца уберем, почистим тепличку эту и все. Будет готова к следующему сезону.
Выращивание арбузов в теплицах стало удачным экспериментальным проектом. Кроме этого, в сельхозпредприятии успешно выращивают огурцы, помидоры, лимоны, голубику и шампиньоны.