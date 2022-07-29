20 тонн арбузов со средним весом 8 кг собрали в Смолевичском районе

В хозяйстве под эту культуру выделили 80 соток, посадили пять тысяч семян бахчевых. Плоды полосатой ягоды растут в теплице в максимально комфортных условиях. Отсюда и впечатляющий результат – средняя масса арбуза около восьми килограмм, рекордсмен бахчи весит 21 килограмм.

Владислав Шабанов, начальник тепличного комбината сельхозпредприятия «Озерицкий- Агро»:

Выборка арбуза производится ориентировочно два-три раза в неделю. Когда два, когда три. Если пасмурная погода стояла, дождливая, то мы два раза выбираем. Если солнечная погода, то они быстрее зреют. И, естественно, девчата выбирают. Начали мы с июля. А уже ликвидация культуры будет в августе. Уже все до конца уберем, почистим тепличку эту и все. Будет готова к следующему сезону.