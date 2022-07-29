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20 тонн арбузов со средним весом 8 кг собрали в Смолевичском районе

29 июля 2022 14:30
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Новости Беларуси. 20 тонн арбузов собрали в сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро» Смолевичского района. Урожай превзошел ожидания в два раза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

20 тонн арбузов со средним весом 8 кг собрали в Смолевичском районе-1

В хозяйстве под эту культуру выделили 80 соток, посадили пять тысяч семян бахчевых. Плоды полосатой ягоды растут в теплице в максимально комфортных условиях. Отсюда и впечатляющий результат – средняя масса арбуза около восьми килограмм, рекордсмен бахчи весит 21 килограмм.

20 тонн арбузов со средним весом 8 кг собрали в Смолевичском районе-4

Владислав Шабанов, начальник тепличного комбината сельхозпредприятия «Озерицкий- Агро»:
Выборка арбуза производится ориентировочно два-три раза в неделю. Когда два, когда три. Если пасмурная погода стояла, дождливая, то мы два раза выбираем. Если солнечная погода, то они быстрее зреют. И, естественно, девчата выбирают. Начали мы с июля. А уже ликвидация культуры будет в августе. Уже все до конца уберем, почистим тепличку эту и все. Будет готова к следующему сезону.

20 тонн арбузов со средним весом 8 кг собрали в Смолевичском районе-7

Выращивание арбузов в теплицах стало удачным экспериментальным проектом. Кроме этого, в сельхозпредприятии успешно выращивают огурцы, помидоры, лимоны, голубику и шампиньоны.

# Урожай # общество # Владислав Шабанов # Фотофакт

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