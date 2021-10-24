В стране серьёзный неурожай картошки? Разбираемся, хватит ли белорусам

Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе немало слухов вращалось вокруг картофеля. Интерес к бульбе подогрели еще в сентябре все те же украинские аналитики, которые намекнули, что раз Беларусь покупает картошку еще на стадии уборки, значит в стране серьезный неурожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Копаться в деталях украинским СМИ, видимо, было некогда, в итоге белорусы собрали урожай обвинений и фейков, что, мол, разучились картошку выращивать и сдали позиции в мировом рейтинге по производству корнеплода. При этом последние два года украинцы едят нашей бульбы в два раза больше, чем обычно. Значит, дефицита нет, да и в Минсельхозпроде уверены, что запасов хватит всем. Юлия Мычка решила докопаться до сути картофельного вопроса.

Интерес к тому, чего и сколько накопали белорусы этой осенью, у соседних стран невероятно живой. Под критику попали почти все овощи: лук мелкий, морковь уже не та, но больше всего досталось картошке. Украинские аналитики заявили, что впервые Беларусь закупала картофель во время уборки своего. И незамедлительно сделали выводы: значит неурожай. На самом деле закупки действительно были, но не в государственных, а в частных интересах. Но кому какое дело, когда появился повод задеть за живое. Народное достояние превратилось в элемент политики. И уже сами белорусы заволновались, хватит ли картошки.

Александр Куксов, заведующий отделом Могилевской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси:

Как нет? Только берите. Если мы на экспорт будем отдавать ее… Тут уже свой внутренний рынок – это святое. Пожалуйста – берите. Мы отдаем на экспорт лишнее, то, что уже тут не востребовано.

С полей Дашковской опытной станции этой осенью собрали 2 000 тонн картофеля. Урожай на уровне 2020-го, но добиться такого в 2021 году было нелегко. Погода не раз огорчала аграриев. Александр Куксов:

Конечно, когда была засуха, мы переживали за урожай картофеля. Но мы благодарны белорусской земле, что она все-таки нас отблагодарила. Потому что вложено очень много средств, чтобы получить урожай.

«Манифест», «бриз» и «скарб» – не магические заклинания, а сорта картошки, которыми сегодня гордится опытная станция, их особенно любят покупатели. Основа успеха – селекция и технология. Стратегический подход в выращивании нашей основной культуры отрабатывали не один год, потому слышать от соседей критику там, где белорусы уже «собаку съели», обидно вдвойне.

Александр Куксов:

Сейчас модное слово – обыкновенный фейк. Потому что урожай картофеля в Беларуси есть, и неплохой урожай. Внутренний рынок будет обеспечен на 100 %, что даже и на экспорт можно продавать. Поэтому то, что в интернете говорят, надо меньше слушать.

Свой картофельный урожай на опытной станции продают по 1 рублю за килограмм. Кстати, настоящую дашковскую картошку по хорошей цене можно купить только здесь. На рынке или перекупщики, или те, кто под раскрученным брендом продает пасленовую подделку. Магазин организовали рядом с хранилищем. Условия не хуже, чем в торговой сети: хочешь сеткой бери, хочешь выбирай из ящика нужного калибра. Здесь займутся и оптовыми продажами. На экспорт планируют продать больше половины накопанных клубней.

Вот так ритмично трудовые клубни отправляются в закрома в другой стороне Могилевского района. Это хранилища сельхозпредприятия «Тишовка». Картофельные «реки» здесь превращаются в картофельные горы. Урожай 2021 года едва вмещается под крышей аграрного склада.

Александр Кожемяко, главный экономист сельхозпредприятия «Тишовка»:

Мы находимся на картофелехранилище деревни Михалево. Это наше хранилище на 2 000 тонн картофеля. Здесь мы уже заложили 1 300 тонн картофеля продовольственного, то есть крупного, который пойдет на реализацию, в том числе заложена третья часть стабилизационного фонда, согласно распоряжению райисполкома, и заложено 600 тонн картофеля семенного, который весной мы будем использовать на посевах. В 2021 году калибр клубней меньше прошлогоднего, но урожайность выше на 15 %, а это плюс 600 тонн к сбору 2020 года.

Надежда Дюндикова, сортировщица овощей сельхозпредприятия «Тишовка»:

Вот это урожай картошки 2021 года, она называется «гала». Хватает, я считаю, что и крупная картошка есть, и есть картошка-семянка. Крупную картошку мы затариваем в мешки на продажу, а семянка остается на следующий год на продовольствие, садить. В 2021 году в хозяйстве картошки хватает. Я уже 8 лет работаю на сортировке, и просто видно, что картошка хорошая в этом году.

Сейчас в хозяйстве картофелем рассчитываются за уже использованные средства защиты растений, семена, запчасти для сельхозтехники. В сельхозпредприятиях это обычная практика. Продать планируют только 200 тонн, остальное придержат до весны. Цена на сегодня – 1 рубль 10 копеек. «Стали выкапывать, даже поразились». Что говорят белорусы про нынешний урожай картофеля? Читайте здесь.

Александр Кожемяко:

Первый показатель – конечно, затраты, которые были положены на гектар картофеля, и второй показатель – это спрос, это ажиотаж на рынке. Если спрос будет увеличиваться, а предложений мало, соответственно, картофель будет по цене намного выше, чем даже ожидаем сейчас. Юлия Мычка, корреспондент:

А искусственно можно создать такой ажиотаж, такую PR-кампанию вокруг картофеля, чтобы на нее цены взлетели? Александр Кожемяко:

Думаю, с помощью телевидения это можно создать.

Любые слухи по поводу продовольственной безопасности в Минсельхозпроде предлагают проверять на официальном сайте, где в цифрах и процентах онлайн отражается битва за урожай. В Могилевской области картофель уже полностью убрали с полей, а это 92 тысячи тонн.