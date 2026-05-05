Выпускные вечера для 11-классников пройдут в школах Беларуси 12 июня

В школах страны начинается обратный отсчет до самого трогательного момента учебного года. Последний звонок – уже 23 мая. Для ребят это не просто дата в календаре, а граница между детством и тем, что ждет их дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торжественных линейках 11-классники в последний раз выстроятся классами, услышат напутственные слова учителей и поймут: привычные стены, расписание и перемены – все это остается позади. Министерство образования рекомендует проводить выпускные вечера 12 июня. Именно в этот день вручат аттестаты – как общего среднего образования, так и особого образца с золотыми и серебряными медалями. Ведомство подчеркивает: церемония должна проходить в школах, там, где начинался учебный путь. Но если формат требует другого пространства – выпускной могут организовать в учреждениях дополнительного образования или в культурных центрах.

Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

В этом году будет выпускаться порядка 59 тысяч выпускников, которые закончат 11 класс. Министерством образования подготовлены методические рекомендации по проведению выпускных вечеров. В какой форме их провести так, чтобы нашим выпускникам этот вечер был запоминаемым и действительно он остался на всю жизнь в их памяти.

Время, продолжительность и место праздника каждая школа определяет сама. Решение принимает руководитель – вместе с родительским комитетом и по согласованию с местными властями. И когда в июньский вечер прозвучит музыка, а в руках окажутся аттестаты, многие впервые поймут, как быстро пролетели 11 лет. Вчера – контрольные и перемены, сегодня – взрослые планы и новые дороги.