Ко Дню Победы на «Линии Сталина» 9 и 10 мая состоится масштабная реконструкция Берлинской операции

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» под Минском готовится к масштабным торжествам ко Дню Победы. 9 и 10 мая здесь пройдет реконструкция одного из ключевых эпизодов Великой Отечественной – Берлинской операции. Это традиционная часть программы, которую ежегодно посещают десятки тысяч жителей и гостей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В администрации комплекса подчеркивают: 9 Мая – день памяти и благодарности всем, кто приближал Победу. Поэтому «Линия Сталина» остается одной из главных площадок для празднования. Реконструкцию боя можно будет увидеть оба дня. Билеты уже в продаже. Для удобства гостей организован специальный автобусный маршрут. Организаторы предупреждают: ожидается большой поток посетителей. Рекомендуют приезжать заранее – минимум за 3-4 часа до начала реконструкции – и покупать билеты онлайн, чтобы избежать очередей. Парковка ограничена: по опыту прошлых лет свободных мест после 11 утра практически не остается.