Муковозчик: «Они никогда не скажут ни себе, ни своим: «Харе, душнила, не баламуть!»

Время авторской журналистики. Рубрика Андрея Муковзчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! «Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не нужна России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, а потому она исчезнет», – так обвинительным тоном начинают свой выпуск наших новостей беглые недожурналисты.

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