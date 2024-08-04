В Столине отмечают первые в 2024-м «Дожинки» – район завершил уборочную

Первый в стране фестиваль тружеников села «Дажынкі» отмечают в самом большом районе Беларуси. Столинщина завершила уборочную кампанию в рекордные сроки – понадобилось чуть больше месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю для хлеборобов устроили традиционный праздник.

За аутентичными и красивыми обрядами «Дажынак» скрывается большой смысл, который вкладывали наши предки – чтобы через год урожай непременно порадовал. А еще это возможность поблагодарить тех, кто от зари до зари трудился с полной самоотдачей. В поля 15 хозяйств в этом сезоне вышли свыше сотни комбайнов, средняя урожайность зерновых составила 43 центнера с гектара. В общий каравай страны столинские аграрии внесли без малого 100 тысяч тонн зерна. В эти дни техника продолжает трудиться на уборке пострадавших от урагана площадях в пинском районе и некоторых хозяйствах гомельской области.

Николай Агафонов, директор сельхозпредприятия «Федорский»:

Руководители этих хозяйств позвонили, попросили, знали, что мы закончили – попросили и мы послали. Зерно убрать надо быстро и без потерь. Чем дольше продлеваем уборку, тем больше потерь. Люди с удовольствием поехали. Они это понимают. У нас хорошие ребята.

Виктор Савчук, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Федорский»:

Я считаю, «Дожинки» – это приучение наших детей к тому, чтобы мы ценили труд и хлеб, который достается нам не так легко. Через пот, слезы, силы, травмы… Поэтому надо ценить, чтобы дети видели, чем это все зарабатывается. И подрожали нам. На белорусском полесье земледелие всегда сопряжено с рисками подтоплений, от каждого гектара полешуки стараются получить максимум. Уже точно можно сказать – по всем культурам госзаказ выполнен. Остальной урожай пойдет на корма – специфика Столинского района, основную прибыль которого составляет животноводство.

Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома:

Если говорить об итогах прошлой пятилетки, аграрии Столинщины приросли на 160 %. За три года этой пятилетки, уже на 120 %. Поэтому будущее в Столинщине только за счет эффективного развития производства. На Столинщине обряд «Дожинок» проводится с 1984 года, когда съезжались все представители всех областей. Тогда это был фестиваль под эгидой культуры.