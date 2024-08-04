Приведите огород в порядок. Лунный календарь на первую декаду августа
Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.
4 августа в огороде можно заняться сбором корнеплодов и заготовкой сена. Сажать и вносить удобрения категорически нельзя. Из цветов, которые разрешено сажать в данной лунной фазе, можно назвать только луковичные. Зато это хороший день, чтобы удалить сорняки и опрыскать цветник от вредителей. Одним словом, довести владения до ума.
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5 августа хороший день для посадки всех овощных культур и зелени, а также внесения удобрений в почву и полива. Советуем в этот период также заняться культивацией. Что касается садовых дел, луна в знаке Рак поспособствует неплохому урожаю. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы посадить плодовые. Особенно удачный день для посадки клубники.
6 августа на ниве можно делать практически все. Особенно благоприятный период для посадки пасленовых и корнеплодов, посева спаржи, цикория, базилика и петрушки. Постарайтесь также высадить все, что давно планировали в цветнике. Учтите лишь то, что корни растений в этот период активно растут и становятся чувствительными, поэтому не переусердствуйте при поливе водой и внесении удобрений.
7 августа отличный период для посадки всех культур. А вот пересаживать не рекомендуем, потому что велик риск повредить корневую систему. Все плодовые деревья и кусты, посаженные в этот день, хорошо приживутся и дадут неплохой урожай. Обратите внимание на яблоню, виноград, шиповник и крыжовник. Для посадки этих растений день будет особенно благоприятным.
8 августа не лучшее время, чтобы сажать и пересаживать растения. Исключение можно сделать разве что для быстрорастущих культур с наземными плодами. Поэтому освободившееся время уделите сбору урожая, особенно картофеля. Также приведите огород в порядок – очистите от сорняков.
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9 августа звезды советуют отказаться от работ в саду и огороде. А с 10 числа перейти к уборке корнеплодов, посадке картошки и подготовке грядок для будущих посадок.