В столичном ТЦ прошла встреча с экспертами в рамках проекта «Открытое знание»

О достижениях страны говорили на информационно-просветительском проекте «Открытое знание». Локацией для встреч с экспертами стала площадка марафона «Выбирай.BY», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В торговом центре «Столица» в качестве спикеров выступили руководители, политики и известные журналисты. Также состоялась презентация нового информационно-аналитического молодежного проекта «Дважды два – просто о сложном». И представили пилотные выпуски. Тема первого – «Обязательное участие в выборах», второго – «Электронное голосование». Присутствующие смогли задать любые вопросы и поучаствовать в интерактивах.

Данила Полянский, студент международного университета «МИТСО»: Мои родители вместе со мной ходили на выборы. И уже тогда, в глубоком детстве, заложили эти кирпичики и фундамент четкой гражданской позиции, что сегодня я буду реализовывать свое право, свой гражданский долг – понятно, это долг. Но я сам хочу пойти и проголосовать.

Константин Придыбайло, журналист: Здорово видеть много молодых лиц, потому что сейчас выбирается будущее. И не зря один из основных слоганов последних недель – «Время выбрало нас». Они выбирают свое время, будущее время.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы понимаем, что совместно с нашим населением, неважно – это молодые и взрослые люди – но мы выстраиваем гражданский вектор на пятилетие, а может быть, и гораздо больше.

В программе марафона также музыкальные номера и молодежный проект «Выбирай.BY», где организовали игры, направленные на изучение избирательного права.