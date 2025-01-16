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В столичном ТЦ прошла встреча с экспертами в рамках проекта «Открытое знание»

16 января 2025 19:28
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О достижениях страны говорили на информационно-просветительском проекте «Открытое знание». Локацией для встреч с экспертами стала площадка марафона «Выбирай.BY», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столичном ТЦ прошла встреча с экспертами в рамках проекта «Открытое знание»-2

В торговом центре «Столица» в качестве спикеров выступили руководители, политики и известные журналисты. Также состоялась презентация нового информационно-аналитического молодежного проекта «Дважды два – просто о сложном». И представили пилотные выпуски. Тема первого – «Обязательное участие в выборах», второго – «Электронное голосование». Присутствующие смогли задать любые вопросы и поучаствовать в интерактивах.

В столичном ТЦ прошла встреча с экспертами в рамках проекта «Открытое знание»-4

Данила Полянский, студент международного университета «МИТСО»:
Мои родители вместе со мной ходили на выборы. И уже тогда, в глубоком детстве, заложили эти кирпичики и фундамент четкой гражданской позиции, что сегодня я буду реализовывать свое право, свой гражданский долг – понятно, это долг. Но я сам хочу пойти и проголосовать.

В столичном ТЦ прошла встреча с экспертами в рамках проекта «Открытое знание»-6

Константин Придыбайло, журналист:
Здорово видеть много молодых лиц, потому что сейчас выбирается будущее. И не зря один из основных слоганов последних недель – «Время выбрало нас». Они выбирают свое время, будущее время.

В столичном ТЦ прошла встреча с экспертами в рамках проекта «Открытое знание»-8

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы понимаем, что совместно с нашим населением, неважно – это молодые и взрослые люди – но мы выстраиваем гражданский вектор на пятилетие, а может быть, и гораздо больше. 

В программе марафона также музыкальные номера и молодежный проект «Выбирай.BY», где организовали игры, направленные на изучение избирательного права.

# Выборы в Беларуси # Артем Цуран # Константин Придыбайло

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