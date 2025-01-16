Как США планируют избавиться от своего внешнего долга – рассказал Авдонин

Алексей Авдонин, политико-экономический обозреватель:

Они опоздали. Дональд Трамп вместе с Байденом и Обамой и всей этой гоп-компанией опоздали ровно на 10 лет. Если бы они хотя бы читали политэкономию, они бы об этом начали думать где-нибудь в 2010 году. А в 2012 году у них произошел коллапс. Внешний долг стал больше 100 %. И они вот сейчас поняли, что опоздали. Обратите внимание, что они поняли, что даже приход Трампа к власти, даже давление на европейцев не приведет к тому, чтобы уравнять финансовую модель американскую. Вот здесь деньги, а здесь товары. Денег много, а товаров мало. И они хотели быстро-быстро создать предприятие, не получилось. Тогда что они делают? Трамп идет, ну не Трамп (Трамп просто менеджер наемный), он по сравнению с теми, кто его нанял, просто нищий бедный миллиардер. Они говорят, друзья мои, надо что-то новое придумать. И они придумывают самое новое. Они говорят, а ну-ка давайте мы в Америку включим Канаду, Гренландию и создадим что? Новое государство.

Григорий Азаренок, СТВ:

Доктрина Монро!

Алексей Авдонин:

Создадим новое государство, а раз будет новое государство, то Папандополо – Дональд Трамп может выпустить сколько угодно новых денег, американо или там неважно, как их называть. Но для чего они это делают? Они как раз хотят сделать самое главное – обнулить долларовую систему и под новое государственное образование выпустить еще гораздо больше новых денег.