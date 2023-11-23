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Выставка хризантем в Центральном ботаническом саду. Показываем необычные виды этого цветка

23 ноября 2023 14:13
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Выставка хризантем в Центральном ботаническом саду. Показываем необычные виды этого цветка-1

Восточная сказка зовет. Место встречи – Ботанический сад. Чтобы увидеть чудо природы своими глазами, посетите оранжерею – страну вечного лета. Ноябрь за окном, а там вовсю распускаются бутоны.​

Выставка хризантем в Центральном ботаническом саду. Показываем необычные виды этого цветка-4

Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
У нас сейчас на выставке представлена коллекция хризантемы индийской. Эта хризантема отличается поздними сроками цветения ноябрь. Можно увидеть около 70 сортов хризантемы индийской. В основном это срезочные сорта, а также есть и горшечные сорта.​

Выставка хризантем в Центральном ботаническом саду. Показываем необычные виды этого цветка-7

​Первая хризантема индийская поселилась на клумбах Ботанического еще в 50‑е годы прошлого века. Это время и считают датой основания богатой коллекции.

Подробности в видео.

# Растения и цветы # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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