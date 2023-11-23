Выставка хризантем в Центральном ботаническом саду. Показываем необычные виды этого цветка

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Восточная сказка зовет. Место встречи – Ботанический сад. Чтобы увидеть чудо природы своими глазами, посетите оранжерею – страну вечного лета. Ноябрь за окном, а там вовсю распускаются бутоны.​

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Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

У нас сейчас на выставке представлена коллекция хризантемы индийской. Эта хризантема отличается поздними сроками цветения – ноябрь. Можно увидеть около 70 сортов хризантемы индийской. В основном это срезочные сорта, а также есть и горшечные сорта.​