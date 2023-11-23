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Парламентарии стран ОДКБ приняли итоговый документ по противодействию нацизму

23 ноября 2023 14:18
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Параллельно с мероприятиями на высшем уровне в Минске вопросы военно-политической безопасности по внешнему контуру ОДКБ обсудили и парламентарии из стран, входящих в Организацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии стран ОДКБ приняли итоговый документ по противодействию нацизму-1

К онлайн-диалогу присоединились и представители Армении. По результатам внеочередного совместного заседания Постоянных комиссий Парламентской ассамблеи ОДКБ принят итоговый документ. Он исключает всяческие попытки реабилитации нацизма, искажения исторической истины. Работа над проектом документа велась несколько лет. В его основе белорусский опыт. В нашей стране законом предусмотрена уголовная ответственность за пропаганду нацизма.

# ОДКБ # общество # Фотофакт

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