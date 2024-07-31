В Столбцовском районе завершили работы по ликвидации последствий непогоды
В Минской области продолжают ликвидацию последствий непогоды. Последний грозовой фронт затронул 7 районов центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Зафиксированы 18 случаев падения деревьев. В ликвидации последствий непогоды все организации сработали оперативно.
Так, в Столбцовском районе сильные порывы ветра до 20 м/с нарушили подачу электроснабжения. Обесточены были 14 населенных пунктов, кратковременно пропадало электроснабжение на 3 молочно-товарных фермах. Но сотрудники службы электрических сетей сработали оперативно и в кратчайшие сроки все последствия устранили. В восстановительных работах было задействовано почти 50 человек и 11 единиц техники.
Виктор Прокопович, начальник Столбцовского района электрических сетей:
Как правило, у нас автоматизированные сети, поэтому производится автоматическое отключение, но в любом случае, если есть обрывы провода, то туда выезжают в первую очередь, чтобы проверить отключено ли напряжение, чтобы не было попадания под напряжение потребителей, прохожих.
1 августа госконтроль проведет «горячую линию» по вопросам устранения последствий непогоды. С 10:00 до 17:00 жители Минской области могут сообщить об отсутствии электроснабжения, повреждения жилых, социальных и сельскохозяйственных объектов.