В Столбцовском районе завершили работы по ликвидации последствий непогоды

В Минской области продолжают ликвидацию последствий непогоды. Последний грозовой фронт затронул 7 районов центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Зафиксированы 18 случаев падения деревьев. В ликвидации последствий непогоды все организации сработали оперативно.

Так, в Столбцовском районе сильные порывы ветра до 20 м/с нарушили подачу электроснабжения. Обесточены были 14 населенных пунктов, кратковременно пропадало электроснабжение на 3 молочно-товарных фермах. Но сотрудники службы электрических сетей сработали оперативно и в кратчайшие сроки все последствия устранили. В восстановительных работах было задействовано почти 50 человек и 11 единиц техники.

Виктор Прокопович, начальник Столбцовского района электрических сетей:

Как правило, у нас автоматизированные сети, поэтому производится автоматическое отключение, но в любом случае, если есть обрывы провода, то туда выезжают в первую очередь, чтобы проверить отключено ли напряжение, чтобы не было попадания под напряжение потребителей, прохожих.