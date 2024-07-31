В каждом районе Минска появится по новому велопешеходному маршруту

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Один из таких интересных маршрутов – это, конечно, по Центральному району города, который начинается от площади Победы и заканчивается возле Шталага-352. Тут мы смотрим на площадь Государственного флага, один из таких объектов значимых для города и для республики. Здесь мы прогуляемся по набережной Свислочи, Комсомольского озера, посетим Остров слез. Неплохой район и в Первомайском получился, и в Советском районе, где мы смотрим и Комаровский рынок, и библиотеку, и ботанический сад.