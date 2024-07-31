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В каждом районе Минска появится по новому велопешеходному маршруту

31 июля 2024 18:06
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Развитие туристического потенциала столицы. В Минске появится 9 новых веломаршрутов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В каждом районе Минска появится по новому велопешеходному маршруту-1

Протяженность каждого от 5 до 10 километров. Их организуют в каждом районе. Они охватят самые знаковые места. Для удобства велосипедистов по трассе установят дополнительные таблички и указатели.

В каждом районе Минска появится по новому велопешеходному маршруту-4

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Один из таких интересных маршрутов это, конечно, по Центральному району города, который начинается от площади Победы и заканчивается возле Шталага-352. Тут мы смотрим на площадь Государственного флага, один из таких объектов значимых для города и для республики. Здесь мы прогуляемся по набережной Свислочи, Комсомольского озера, посетим Остров слез. Неплохой район и в Первомайском получился, и в Советском районе, где мы смотрим и Комаровский рынок, и библиотеку, и ботанический сад.

В каждом районе Минска появится по новому велопешеходному маршруту-7

Гостям столицы предлагают также водные маршруты – на сапбордах, катамаранах, катерах и байдарках. И пешие прогулки по 14 экотропам.

# Социальная инфраструктура # общество # Алексей Русакевич # Новости Минска и Минской области

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