В каждом районе Минска появится по новому велопешеходному маршруту

Развитие туристического потенциала столицы. В Минске появится 9 новых веломаршрутов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Развитие туристического потенциала столицы. В Минске появится 9 новых веломаршрутов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Протяженность каждого от 5 до 10 километров. Их организуют в каждом районе. Они охватят самые знаковые места. Для удобства велосипедистов по трассе установят дополнительные таблички и указатели.
Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Один из таких интересных маршрутов – это, конечно, по Центральному району города, который начинается от площади Победы и заканчивается возле Шталага-352. Тут мы смотрим на площадь Государственного флага, один из таких объектов значимых для города и для республики. Здесь мы прогуляемся по набережной Свислочи, Комсомольского озера, посетим Остров слез. Неплохой район и в Первомайском получился, и в Советском районе, где мы смотрим и Комаровский рынок, и библиотеку, и ботанический сад.
Гостям столицы предлагают также водные маршруты – на сапбордах, катамаранах, катерах и байдарках. И пешие прогулки по 14 экотропам.