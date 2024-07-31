Более 1,2 млн тонн зерна – Минская область продолжает держать лидерство по намолоту

Минская область продолжает держать лидерство по намолоту. Уже есть более 1,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Молодечненском районе в сельхозпредприятии Городилово намолот рапса составил 6,5 тысячи тонн. На полях работает 11 комбайновых экипажей. На каждый – единица отвозки. К жатве ярового ячменя здесь приступили позже других, ждали пока созреет культура. Площадь уборки составляет 300 гектаров, однако 20 % уже прошли. Вскоре планируют приступить и к уборке пшеницы, площадью 1 600 гектаров.

Дмитрий Грамович, директор сельхозпредприятия «Городилово»:

Госзаказы мы все повыполняли уже. По пшенице еще не выполнили заказ – 1,5 тысячи тонн. 260 тонн рапса у нас госзаказ. 300 тонн ячменя ярового у нас идет на пиво, тоже как госзаказ считается. Для нас проблем с этим нет, мы постоянно выполняем госзаказ.