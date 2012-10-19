В Столбцах инвалидов и ветеранов Великой Отечественной и войны в Афганистане бесплатно обеспечивают овощами на зиму

Новости Беларуси. В Столбцах инвалидов и ветеранов Великой Отечественной и войны в Афганистане бесплатно обеспечивают на зиму овощами. В списках льготников – 117 человек. 42 из них проживают в городе.

Как правило, картофелем ветеранов войны обеспечивают сельхозорганизации и социальные центры. Они не только распределяют овощи, но и доставляют мешки на подворья ветеранов. 18 тонн отборных клубней уже развезены по домам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иосиф Язвинский, председатель Столбцовского районного Совета ветеранов:

Мы распределили четыре тонны картофеля среди 32 ветеранов. 10 надомников – это ветераны войны. Их обеспечиваем черед Центр социального обслуживания.

Я считаю, что то, что мы делаем, – хорошая акция.