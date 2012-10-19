Таксисты Минска изучают иностранные языки к чемпионату мира по хоккею 2014 года

Через несколько лет таксисты смогут общаться по-английски с пассажирами. К чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2014 году, в Минске водителей хотят обучить иностранному языку. Сами таксисты не против такой перспективы. Освоить разговорный английский можно за один год. И хотя нововведение еще обсуждается, некоторые перевозчики уже готовятся к нему. Многие таксисты иностранный язык изучали в школах и университетах. Но для того, чтобы усовершенствовать свои знания и пополнить словарный запас, они готовы даже тратить свое свободное время.

Желтые автомобили город заполонили. Такая ситуация может сложиться в будущем. Предложение о перекраске такси в желтый цвет вызвало жаркие обсуждения. Но пока что оно не нашло отклика ни среди перевозчиков, ни среди руководства.

Сейчас идут жаркие обсуждения по каждому пункту предложенных нововведений. Возможно, что на автомобилях перевозчиков появятся фонари большего размера с дополнительной информацией. Машины будут не старше десяти лет. А формой таксистов станут белые рубашки и брюки. До чемпионата осталось почти два года. Пока водители работают в обычном режиме, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».