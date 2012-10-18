В 2013 году в Минский зоопарк приедут перуанские пингвины

Новости Беларуси. Ледниковый период в столичном зоопарке. Перуанские пингвины переедут в Минск в 2013 году. Для новоселов уже разработали проект павильона. Строительство начнется вслед за экзотерариумом.

Пингвины Гумбольта гнездятся на побережьях Чили и Перу. Численность этих птиц уменьшается, поэтому для их содержания нужно разрешение Министерства природных ресурсов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кононова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Это будет какой-то водный бассейн, соответствующая искусственная отделка под скалы, под горы, ледники. Он будет достаточно большой. С разнообразными бассейнами, водопадом.