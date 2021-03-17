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Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»

17 марта 2021 20:45
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Новости Беларуси. 17 марта в Минске открылась выставка BUDEXPO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под одной крышей собрались десятки белорусских и зарубежных компаний. Ведущие производители и поставщики представили последние разработки.

Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»-1

Содружеством Независимых Государств 2021-й объявлен Годом архитектуры и градостроительства. Поэтому нынешняя международная встреча в рамках BUDEXPO приобретает особенный смысл. Более широкой стала и география участников – впервые на этой площадке, помимо строительных и проектных фирм, инвесторов и застройщиков, свои достижения представляет и Белорусский союз архитекторов.

«Что из себя представляет архитектура в других областях». В Минске открылась строительная выставка

Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»-4



BUDEXPO – это еще и драйвер развития экономики страны. Контракты с ведущими крупными компаниями позволяют не только наполнить и разнообразить внутренний рынок, но и продвинуть перспективные отечественные разработки за рубеж.

Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»-6



Игорь Костюков, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
В настоящее время, за исключением некоторых только образцов, практически вся техника у нас отечественного производства: и специальная, и все остальное. Конечно, эксклюзивные краны и другую технику, экскаваторы, бульдозеры пока приходится закупать по импорту, но в основном более 70 % у нас техника белорусского производства.

# Строительство # общество # Игорь Костюков # Фотофакт

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