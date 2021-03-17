Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»

Новости Беларуси. 17 марта в Минске открылась выставка BUDEXPO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под одной крышей собрались десятки белорусских и зарубежных компаний. Ведущие производители и поставщики представили последние разработки.

Содружеством Независимых Государств 2021-й объявлен Годом архитектуры и градостроительства. Поэтому нынешняя международная встреча в рамках BUDEXPO приобретает особенный смысл. Более широкой стала и география участников – впервые на этой площадке, помимо строительных и проектных фирм, инвесторов и застройщиков, свои достижения представляет и Белорусский союз архитекторов. «Что из себя представляет архитектура в других областях». В Минске открылась строительная выставка





BUDEXPO – это еще и драйвер развития экономики страны. Контракты с ведущими крупными компаниями позволяют не только наполнить и разнообразить внутренний рынок, но и продвинуть перспективные отечественные разработки за рубеж.